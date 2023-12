Kokoomuksen Valkonen: Suomalaisen vaurastumisen mahdollisuudet etenevät

”Kokoomus haluaa rakentaa Suomea, jossa kynnys sijoittamiseen on mahdollisimman matala. Pienelläkin summalla pitää olla mahdollisuus päästä mukaan sijoitustoimintaan. Osakesäästötilin talletuskatto nousee nyt hallituksen päätöksellä jo heti vuoden vaihteessa 50 000 eurosta 100 000 euroon. Päätös lisää osakesäästötilin houkuttelevuutta niille suomalaisille, joitten tavoitteena on harjoittaa pidempiaikaista sijoitustoimintaa,” Valkonen toteaa.

Osakesäästötilistä on tullut nopeasti erittäin suosittu piensijoittajien keskuudessa. Pääministeri Juha Sipilän hallitus päätti osakesäästötilin käyttöönotosta kokoomuksen aloitteesta vuonna 2018. Laki osakesäästötilistä tuli voimaan 1.1.2020 ja tällä hetkellä osakesäästötilejä on avattu jo yli 300 000 suomalaiselle.

”Suomi tarvitsee lisää kansankapitalismia ja osakesäästötilien käyttöönotto on ollut tässä hyvä ratkaisua. Se on laskenut selvästi suomalaisten kynnystä säästää ja sijoittaa osakkeisiin – ja hyvä niin. On hienoa, että pörssiomistus on jakautunut mahdollisimman laajalle joukolle tavallisia suomalaisia,” Valkonen sanoo.

Näistä hyvistä askelista huolimatta työtä suomalaisten vaurastumisen esteiden purkamiseksi pitää edustajan mielestä jatkaa.

”Suomen Pankin tilastojen mukaan kotitalouksien rahoitusvarallisuudesta on pankkitileillä yli 110 miljardia euroa ja tästä varallisuudesta noin kaksi kolmasosaa on lähes nollakorkoisilla käyttötileillä. Jotta yhä suurempi osuus tästä varallisuudesta saadaan ohjattua pääomamarkkinoille ja erityisesti kasvuun sekä puhtaisiin investointeihin tulee osakesäästötilin houkuttelevuudesta sijoituskohteena pitää huolta,” edustaja Valkonen muistuttaa.

Edustaja Valkosen mukaan keinoja suomalaisten vaurastumisen edistämiseen on useita.

”Monet talouden asiantuntijat ovat ehdottaneet harkittavaksi muun muassa sitä, että jatkossa muutkin omaisuuslajit kuin osakkeet tulisivat mahdolliseksi osakesäästötileillä. Lisäksi esillä on ollut niin sanotun hankintameno-olettaman mahdollistaminen. Näitä keinoja kannattaisi vakavasti harkita – luonnollisesti talouden raamien puitteissa. Erittäin tärkeä on myös linjaus, että piensijoittajien verotusta ei kiristetä,” edustaja Valkonen päättää.