Terapianavigaattori nopeuttaa oikeatasoisen avun äärelle ohjautumista mielenterveyspalveluissa

Terapianavigaattori on verkossa täytettävä digitaalinen apuväline, joka auttaa arvioimaan asiakkaan hoidon tarvetta ja vähentämään arviointiin kuluvaa aikaa. Lisäksi se tukee asiakasta oman tilanteensa jäsentämisessä.

Terapianavigaattorin avulla voidaan luotettavammin tunnistaa, voidaanko apua hakeva ohjata matalan kynnyksen kevyempiin mutta nopeasti alkaviin psykososiaalisiin hoitoihin, vai vaatiiko tilanne tarkempaa arviota tai intensiivisempää hoitoa. Terapianavigaattori ei koskaan tee päätöksiä hoidosta eikä hoitosuunnitelmaa, vaan niistä päätetään yhdessä ammattilaisen kanssa keskustellen.

– Terapianavigaattori on hyödyllinen työkalu hoidon tarpeen arvioinnissa. Se säästää selvittelyyn ja arviointiin käytettävää aikaa niin, että itse hoito voi alkaa nopeammin. Sen avulla hoidon tarpeen arviointi on tasalaatuista kaikissa yksiköissä työntekijästä riippumatta ja tavoitteena on, että avun hakija ohjataan oikea-aikaiseen ja oikeatasoiseen hoitoon ilman viiveitä, päihde- ja mielenterveyspalveluiden päällikkö Anni Lintula kertoo Terapianavigaattorin toiminnasta.

Terapianavigaattori tarjoaa kokonaiskuvan asiakkaan omasta tilanteesta

Terapianavigaattorin voi täyttää kuka tahansa, eikä se vaadi yhteydenottoa terveydenhuoltoon.

Anonyymi kysely antaa tietoa ja jäsentää asiakkaan omaa tilannetta, oireita ja ongelmien luonnetta – ja voi monesti olla jo itsessään merkittävä apu. Terapianavigaattorin täyttäminen voi siis auttaa asiakasta saamaan kokonaiskuvan omasta tilanteestaan, minkä jälkeen yhteydenottoa terveydenhuoltoon ei edes tarvita.

– Terapianavigaattorin etuna on myös se, että täyttämisen jälkeen asiakkaat ovat valmiimpia ja sitoutuneempia alkaviin hoitoihin. Hoidon alkaessa asiakkaalla on jo ymmärrystä alkavasta hoidosta ja työskentelyn kohteista – muutosprosessi on jo käynnissä, päihde- ja mielenterveyspalveluiden päällikkö Nina Tainio sanoo.

Terapianavigaattorin käyttäminen on asiakkaalle helppoa. Täyttäminen vie keskimäärin 20 minuuttia. Navigaattori tuottaa koosteraportin, joka käydään yhdessä ammattilaisen kanssa läpi ensijäsennysajalla. Esijäsennysajan saa soittamalla terveysaseman hoidon tarpeen arviointiin Terapianavigaattorin täyttämisen jälkeen. Asiakkaan tulee ottaa muistiin koodi, jonka hän saa kyselyn täytettyään. Koodi annetaan ensijäsennysajalla ammattilaiselle, jolloin ammattilainen pääsee näkemään asiakkaan täyttämät vastaukset.

– Loka-marraskuun aikana Terapianavigaattorin täyttäneistä varsinaissuomalaisista 63 % oli valmis ohjattuun omahoitoon. Ohjattu omahoito on usein ensimmäisenä tarjottu, nopeasti aloitettava näyttöön perustuva hoito. Ohjatussa omahoidossa asiakkaan kanssa käydään muun muassa yhdessä harjoitellen läpi mielenterveystalo.fi-sivuston oireenmukaista omahoito-ohjelmaa. Varhalla 59 % on saanut riittäväksi kokemansa tuen ohjelman avulla, Länsi-Suomen koordinaatiohankkeen aikuisten hankekoordinaattori Juha Laine kertoo.

Terapianavigaattori löytyy osoitteesta www.terapianavigaattori.fi ja tai Varhan nettisivuilta Terapianavigaattori | Varha.

Terapianavigaattori on kehitetty osana Terapiat etulinjaan -toimintamallia, tarjoaa konkreettisia ratkaisuja mielenterveyskriisin selättämiseen ja systemaattisen tavan kehittää psykososiaalisten hoitojen prosessia. Yliopistosairaaloiden ja hyvinvointialueiden yhteiskehittämishankkeen toimintamalli tähtää siihen, että jokaisella etulinjan sote-ammattilaisella on työkaluja tukea asiakkaan mielenterveyttä. Näin varmistetaan, että ihminen saa tukea nopeasti riippumatta siitä, mistä hän hakee apua.