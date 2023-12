Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Eolus Finland Oy:n merituulivoimahanke Wellamon YVA-ohjelmasta (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Eolus Finland Oy suunnittelee Wellamo-merituulivoimahanketta Selkämerelle, Porin, Merikarvian, Eurajoen, Rauman ja Pyhärannan edustalle, noin 90 kilometrin etäisyydelle Suomen rannikosta. Suunniteltu tuotantoalue on Suomen talousvyöhykkeellä ja pinta-alaltaan noin 1 000 km2.

Hankkeessa on suunniteltu rakennettavaksi 70–100 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 15–30 MW. Voimaloiden tavoiteltu kokonaiskapasiteetti on noin 2 000 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus merenpinnasta on enintään 360 metriä ja voimalat on ensisijaisesti suunniteltu rakennettaviksi kelluville perustuksille. Tuulivoimaloiden lisäksi merialueelle rakennetaan voimaloiden väliset kaapelit, tarvittava määrä merisähköasemia sekä tuotantoalueelta rantaan tulevat merikaapelit. YVA-menettelyssä tarkastellaan tuulivoimaloiden osalta kahta eri sijoitteluvaihtoehtoa, merikaapelien sijoittamisen osalta seitsemää eri reittivaihtoehtoa sekä neljää eri maalle sijoittuvien voimajohtojen toteutusvaihtoehtoa. Hankkeen voimajohtoreittivaihtoehtoja sijoittuu Porin kaupungin, Ulvilan kaupungin, Eurajoen kunnan, Rauman kaupungin ja Pyhärannan kunnan alueille.

Arviointiohjelmasta annettiin yhteensä 39 lausuntoa ja 87 mielipidettä. Mielipiteissä oli yhteensä 693 allekirjoittajaa. ELY-keskus on 22.12.2023 antanut arviointiohjelmasta yhteysviranomaisen lausunnon. Lausunnon mukaan ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee kiinnittää erityistä huomiota hankkeen kuvauksen ja vaihtoehtoasettelun selkeyttämiseen sekä erityisesti rannikko- ja maa-alueen sähkönsiirtoa koskevan karttamateriaalin tarkentamiseen. Vaikutusarviointien osalta keskeisiä ovat meriluontoon, meriympäristön tilaan, kalastukseen ja merenkulkuun kohdistuvat vaikutukset sekä maa-alueella maisemaan, ihmisiin ja luontoarvoihin kohdistuvat vaikutukset. Saatuja mielipiteitä tulee käyttää ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa erityisesti mantereelle sijoittuvan sähkönsiirron osalta.

Seuraavaksi YVA-menettely etenee arviointiselostusvaiheeseen. YVA-menettelyssä ja arviointiselostusta laadittaessa tulee ottaa huomioon arviointiohjelma sekä yhteysviranomaisen lausunnossa ja muissa annetuissa lausunnoissa ja mielipiteissä esitetyt näkökohdat.

Yhteysviranomaisen lausunto sekä arviointiohjelma liitteineen ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/WellamomerituuliYVA

Lisätietoja:

ylitarkastaja Marja Nuottajärvi, puh. 0295 022 055

