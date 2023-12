Pohteen asiakaslaskutuksessa poikkeuksia vuodenvaihteessa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen laskutuksen käynnistymisessä on ollut haasteita organisaation ensimmäisen toimintavuoden aikana muun muassa järjestelmien teknisten ongelmien sekä henkilöstöresurssien puutteen vuoksi. Vaikka valtaosassa palveluista laskutus on nyt ajan tasalla, puutteita ja katvealueita on huomattu myös loppuvuoden aikana.

Pohteen vuoden 2023 kirjanpito sulkeutuu tammikuussa, johon mennessä vuodelle 2023 sijoittuvat palvelut tulee olla laskutettuna. Tämän vuoksi asiakkaille saattaa tulla koontilaskuja normaalista poikkeavalla aikataululla. Koontilaskuille on kerätty laskuttamattomia palvelujaksoja kuluneelta vuodelta, mikä tarkoittaa, että laskujen summat voivat olla suuriakin. Kun laskutusviiveitä korjataan, on myös mahdollista, että asiakkaille tulee useita laskuja lyhyellä aikavälillä.

Viivästykset koskevat suurimmalta osin Pohteen sosiaalipalveluja kuten ikäihmisten, vammaisten ja erityisryhmien palvelujen laskutusta.

Asiakasta ei jätetä pulaan laskujen kanssa

– Vaikka vuoden 2023 tilinpäätöksen vuoksi koontilaskut täytyy tehdä omassa aikataulussaan, asiakkaita ei jätetä pulaan näiden kanssa. Jokaiseen laskuun on mahdollista sopia maksusuunnitelma, kertoo Pohteen asiakaslaskutuspäällikkö Leena Määttä.

Maksuajasta tai osamaksusta voi sopia Pohteen maksuaikatiimin kanssa. Maksuaikatiimi palvelee maanantaista torstaihin kello 9–12 puhelinnumerossa 08 315 5506. Maksuaikatiimiin tavoittaa myös osoitteesta maksuaika@pohde.fi.