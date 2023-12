Vuosi vihreää siirtymää takana – aluehallintovirasto kertoo tuloksista

Tämän vuoden alusta voimaan tullut laki on antanut vihreän siirtymän kannalta merkittäville investointihankkeille etusijan aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä. Lakimuutos tähtää Suomen fossiilivapauteen ja antaa lupaviranomaiselle resursseja kestävän talouden edistämiseen.

Vuoteen 2026 asti hakijat voivat pyytää lupakäsittelyssä etusijaa vihreän siirtymän hankkeilleen. Etusijamenettely on osoittautunut menestyksekkääksi, sillä hakemuksia on saapunut kosolti ja etusijan saaneet hakemukset on käsitelty joutuisasti.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt tänä vuonna kuusi ympäristölupaa hankkeille, jotka tähtäävät Suomen hiilineutraaliuteen. Etusijan saaneet hankkeet eivät ole viivästyttäneet muiden lupahakemusten käsittelyä.

”Olemme havainneet, että nämä vihreän siirtymän hankkeet ovat pääosin olleet suuritöisiä. Tulemme kuitenkin pitämään käsittelyaikamme tavoitteiden mukaisina tänäkin vuonna. Tämä johtuu siitä, että meillä on järjestelmä, joka pitää käsittelyajat kurissa, ja pätevä henkilöstö. Vaikka käsittelemme noin 400 lupaa vuodessa, olemme päihittäneet haasteen vihreän siirtymän edistämisestä sujuvan lupakäsittelyn avulla”, sanoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston johtaja Veli-Matti Uski.

Uutta toimintaa tai toiminnan muutosta koskevan ympäristölupahakemuksen tavoitteellinen keskimääräinen käsittelyaika on aluehallintovirastossa 10 kuukautta. Vesitalouslupahakemuksissa se on 8 kuukautta.

Kaiken kaikkiaan vihreän siirtymän tukeminen on tuottanut hyviä kokemuksia aluehallintoviraston lupakäsittelyssä. Aluehallintovirastossa pyritään aina joutuisaan käsittelyyn, sillä investointien ja ympäristönsuojelutoimenpiteiden kannalta luvituksen sujuvuus on erityisen tärkeää.

