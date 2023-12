Uusi kotimainen somekanava julkisviestintään

Viranomaisviestintä on murroksessa sosiaalisessa mediassa. Vuoden 2023 aikana ensin THL ja äskettäin poliisi hylkäsivät X/Twitterin. THL:n mukaan alusta on houkutteleva väärän tiedon levittämiseen. Poliisin mukaan sen viestien tavoitettavuus on heikentynyt, koska X:n algoritmit nostavat muita viestejä kärkeen, jolloin poliisin viesti voi jäädä havaitsematta.

Superhood on uusi paikallisiin ja alueellisiin asioihin keskittynyt sosiaalinen palvelu. Se julkaisee jo nyt muun muassa poliisi.fi sivustolta alueellisia tiedotteita ilman algoritmiongelmia.

Käyttäjää palveleva some

Superhood käyttäjien ei tarvitse seurata tilejä tai organisaatioita, eikä heidän tarvitse anoa pääsyä alueellisiin ryhmiin. Palvelussa jokainen voi seurata juuri itseään kiinnostavia alueita, vaikka piirtämällä ne kartalle. Algoritmit eivät määrää sisältöjä, vaan alueen asiat tulevat esiin käyttäjän valintojen mukaisesti.

Palvelu jakaa julkishallinnon ja paikallisten mediakumppaneiden viestit ja indeksoi paikkatiedon. Viranomaisten viestit voivat kohdistua tiettyyn paikkaan tai rajattuun alueeseen, kuten kaupunginosaan, kaupunkiin tai koko maahan. Loppukäyttäjät voivat myös itse julkaista paikallisia viestejä joko kaikille tai vain alueen ihmisille, sekä tykätä, kommentoida ja jakaa sisältöä kuten perinteisissä some-palveluissa.

Liiketoimintamalli suojaa yksityisyyttä

Perinteiset sosiaaliset verkostot kaupallistavat käyttäjien profiilitietoja myymällä ne mainostajille. Superhoodin käyttö ei edellytä pakollista käyttäjätiliä eikä palvelu profiloi käyttäjiä henkilötietojen mukaan. Palvelun liiketoimintamalli tarjoaa jatkuvasti kehittyvän julkaisualustan isoille organisaatioille, auttaa yrityksiä tavoittamaan ja viestimään asiakkailleen monipuolisesti sekä jakaa paikallisesti kohdennettua mainontaa.

Superhood ei kilpaile paikallislehtien ja medioiden kanssa vaan pyrkii yhteistyössä vahvistamaan paikallislehtien elinvoimaa.

Kokenut perustaja ja Suomalaiset rahoittajat

Superhoodin perustaja Markku Mehtälä on kokenut teknologiayrittäjä. Markulla on takanaan kolme mobiili- ja tietoturva-alan startup-exitiä, joista yhdestä tuli globaali markkinajohtaja media-alalla. Superhoodin rahoittajiin kuuluu Suomalaisia pääomasijoittajia kuten Gorilla Capital sekä yksityisiä enkelisijoittajia.

Superhood-sovellus on ollut avoimessa testikäytössä yli vuoden ja on julkisesti saatavilla sekä Apple App Storesta että Google Play Storesta Suomessa.

