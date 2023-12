Potilasasiavastaavan ja sosiaaliasiavastaavan tehtävät keskitetään Pirkanmaan hyvinvointialueelle

Aiemmin kaikilla terveyspalvelujen tuottajilla on ollut omat potilasasiamiehensä. Sosiaaliasiamiehen tehtävät ovat jo aiemmin olleet julkisen sektorin vastuulla. Tammikuun alusta lähtien molemmista Pirkanmaalla vastaa hyvinvointialue. Samalla molemmissa tehtävissä nimike muuttuu asiamiehestä asiavastaavaksi. Muutokset perustuvat uuden lain voimaantuloon.

Potilaat ja asiakkaat voivat ottaa yhteyttä asiavastaaviin soittamalla tai lähettämällä kirjepostia. Pirkanmaan hyvinvointialueella on käytössä myös suomi.fi-palvelun tietoturvallinen viestin lähetys potilas- ja sosiaaliasiavastaaville. Sähköpostilla saa neuvontaa yleisissä asioissa.

Potilasasiavastaava on potilaiden apuna, kun he kaipaavat neuvoja tai tietoa oikeuksistaan potilaana. Vastaavasti sosiaaliasiavastaava tarjoaa sosiaalipalvelujen asiakkaille neuvoja ja tietoja. Jos potilas tai asiakas tai hänen läheisensä on tyytymätön hoidon tai palvelujen laatuun tai kohteluun, asiaa voi selvittää yhdessä potilasasiavastaavan tai sosiaaliasiavastaavan kanssa. Molemmat tehtävät ovat neuvoa-antavia. Potilas- tai sosiaaliasiavastaava ei voi muuttaa päätöksiä eikä toimi oikeusavustajana. Palvelut ovat maksuttomia.

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien yhteystiedot Pirkanmaalla 2.1.2024 alkaen:

Potilasasiavastaava:

Puhelin ma–to klo 9–11: 040 190 9346

040 190 9346 Tietoturvallinen viesti suomi.fi palvelussa: Valitse viestit-palvelussa vastaanottajaksi Pirkanmaan hyvinvointialueen potilasasiavastaava.

Hatanpäänkatu 3, 33900 Tampere Yleistä neuvontaa sähköpostilla: potilasasiavastaava@pirha.fi

Sosiaaliasiavastaava: