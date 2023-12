Kuulutus: Puolan ydinvoimalaitosta koskeva päätös annettu

Puolaan on suunniteltu maan ensimmäistä ydinvoimalaitosta. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely alkoi vuonna 2015. Hankkeeseen on sovellettu valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen (Espoon sopimus) mukaista menettelyä. Suomen ympäristökeskus kuuluttaa, että voimalan rakentamiseen ja käyttöön liittyvä päätös on annettu Puolassa 19.9.2023.