Heittäydy draamaan -teoksesta toinen painos

Katja Meriluodon runokokoelma Mehiläisen paino Runeberg-ehdokkaana 7.12.2023 13:15:00 EET | Tiedote

Katja Meriluodon runokokoelma Mehiläisen paino on valittu Runeberg-palkintoehdokkaaksi. Ehdokasteokset on valinnut kolmihenkinen ammattilaisraati, johon kuuluivat tänä vuonna kirjailija Sami Hilvo, kirjallisuustoimittaja ja kriitikko Outi Hytönen sekä kirjallisuustieteilijä ja kriitikko Freja Rudels. Raati valitsi palkintoehdokkaat yli 220 teoksen joukosta. "Lähdimme etsimään poikkeuksellisia kirjoja, ja siihen kirjavuosi vastasi ilahduttavalla aiheiden ja muotojen runsaudella", raati kuvailee valintojaan. Mehiläisen paino on kasvu- ja matkakertomus, jossa runon minä etsii paikkaansa yhteisössä ja kokeilee siipiään sen ulkopuolella. Onko mahdollista olla riippumaton, pärjääkö mehiläinen ilman parveaan? Koko ajan runojen pohjavireenä on pohdinta ihmisen hyvyydestä ja pahuudesta ja se, kumpi hallitsee, kun panoksena on maapallon ja ihmiselämän tulevaisuus. Katja Meriluoto (s. 1975) on helsinkiläinen runoilija, joka kirjoittaa myös lastenproosaa. Hän on opiskellut itämerensuomalaisia kiel