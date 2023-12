Mikentin ja JVL:n fuusio luo vahvan LVI- ja sprinkleriyksikön Keski-Suomeen

QMG-konserni on Suomen suurimpia talotekniikka-alan yrityksiä. Se toteuttaa talotekniikkaprojekteja ja -huoltopalveluita valtakunnallisesti. Konsernin tavoitteena on olla merkittävin vastuullisten teknisten palveluiden toteuttaja Suomessa. QMG:n palveluvalikoima kattaa kaikki talotekniikan osa-alueet. Konserniin kuuluu eri puolilla maata 46 tytäryhtiötä. Vuonna 2022 QMG:n liikevaihto oli 230,5 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa on 1500 talotekniikkaurakoinnin ja -huollon ammattilaista.

QMG, ruotsalainen Sandbäckens ja norjalainen Konstel muodostavat pohjoismaisen Nimlas Groupin. Nimlaksen pääomistaja on sijoitusyhtiö KLAR Partners, ja omistajaohjelmaan kuuluu yhtiöistä yli 500 henkilöstöomistajaa.