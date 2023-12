Ilotulituksen seuraaminenkin ilman suojalaseja on aina riski näölle

Suojalasien käyttö on pakollista ilotulitetta sytytettäessä. Viime uuden vuoden aattona ja sen lähipäivinä HUSissa hoidettiin kuusi ilotulitteiden takia silmävamman saanutta potilasta. Vammautuneista kukaan ei käyttänyt suojalaseja.

“Suomen Silmälääkäriyhdistyksen selvityksen mukaan ilotulitteita seuraavien silmävamman saaneiden osuus oli suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Sivustakatsojien osuus oli ensimmäistä kertaa yli puolet vammautuneista. Tänäkin vuonna silmävammoista lähes puolet odotetaan aiheutuvan ilotulitusta seuraaville katsojille”, ylilääkäri Tero Kivelä HUSista kertoo.

Vaikka juhlaväki seuraa ilotulituksia pitkänkin matkan päästä, ilotulittajalla on vastuu katsojien silmistä. Suojalasit on hankittava koko juhlaväelle. Erityisesti tämä koskee lapsia, joiden silmävammojen osuus on kolmasosa kaikista vammoista eikä se ole merkittävästi vähentynyt.

“Lasten valvonnan pitää jatkua myös uudenvuoden päivään, koska he saattavat löytää maastoon jääneitä tulitteita. Ilotulitteiden lisäksi lieviä silmävammoja voi saada tähtisädetikusta tai tinaroiskeista. Suojalasit suojaavat tehokkaasti kipinöiltä ja roiskeilta”, Kivelä muistuttaa.

Ilotulitteiden tarkastus on pistokokeisiin perustuva. Vaikka tulitteita käytettäisiin ohjeiden mukaisesti, joukossa on aina viallisia kappaleita. Ilotulite voi räjähtää syttyessä tai kääntyä väärään suuntaan. Käyttöohjeet on syytä lukea ja noudattaa niitä tarkasti.

Jos vahinko tapahtuu, silmävammoista voi soittaa silmäsairauksien puhelinpalveluun numeroon 09 471 73400.