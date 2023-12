Kokoomuksen Kauma: Ukraina ei saa jäädä Unkarin sisäpoliittiseksi panttivangiksi

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma iloitsee joulukuisen Eurooppa-neuvoston päätöksestä aloittaa EU-jäsenyysneuvottelut Ukrainan ja Moldovan kanssa. Päätös antaa vahvan viestin siitä, että pyrkimykset ja saavutukset edistyä kohti eurooppalaisia standardeja palkitaan. Samalla se viitoittaa sodan keskellä olevan Ukrainan tietä kohti Eurooppaa, pois Venäjän helmoista.

”Päätöksestä huolimatta EU:n tulee löytää kestäviä ratkaisuja toimintakykynsä varmistamiseksi. Ukrainan jäsenäänestyksessä nähtiin luova ratkaisu, kun Unkarin Orbán poistui kokoushuoneesta äänestyksen ajaksi. Näin päästiin yksimieliseen äänestystulokseen. Pidemmällä aikavälillä on kuitenkin selvitettävä mm. määräenemmistöpäätöksiin siirtymistä”, toteaa Kauma.

Eurooppa-neuvostossa Unkari ainoana maana vastusti Ukrainalle myönnettävää 50 miljardin tukipakettia. Muut 26 maata löysivät asiassa sovun. Tammikuun huippukokouksessa asia nousee uudelleen käsittelyyn.

”Tammikuussa ratkaisu on löydettävä tavalla tai toisella. Jos muita vaihtoehtoja ei ole, tulee Ukrainan tukipaketti saada liikkeelle hallitustenvälisellä menettelyllä EU-päätöksenteon sijaan. Unkarin tulee nyt tehdä päätös siitä, haluaako se olla osa EU:n päätöksentekoa ja kehittämistä vai ei. Esimerkiksi Ukrainan tuen valjastaminen Unkarin sisäpoliittiseksi panttivangiksi on loputtava. Unkari ei voi tehdä kauppaa jäädytetyistä varoistaan”, Kauma linjaa ja viittaa Unkarilta jäädytettyihin 21 miljardiin euroon. Syynä on ollut mm. maan oikeusvaltioperiaatetta kunnioittamaton toiminta.

Unkarin käyttäytyminen erityisesti Ukrainaa koskevissa kysymyksissä on aiheuttanut merkittäviä haasteita, sillä monet unionin päätökset vaativat yksimielisyyttä. Matkan varrella on väläytelty jopa Unkarin sulkemista EU-päätöksenteon ulkopuolelle. Kauma painottaa määräenemmistöpäätöksiin siirtymisen selvittämistä, sillä EU-päätöksenteko on kyettävä turvaamaan kaikissa tilanteissa. Erityisen tärkeää nopeiden päätösten aikaan saaminen on EU:n turvallisuuden kannalta merkityksellisissä asioissa, joista Ukraina on yksi esimerkki.

”Vaihtoehdot on kartoitettava ja viestin on oltava selvä – yksi maa ei voi käytöksellään halvaannuttaa EU:n päätöksentekoa kerta toisensa jälkeen”, summaa Kauma.