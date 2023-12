Kuinka monta kilometriä matkustit junalla 2023 – ja paljonko päästöjä vältit verrattuna muihin kulkumuotoihin?

Uusi, rekisteröityneille asiakkaille näkyvä Vuosi raiteilla -yhteenveto kertoo junassa matkustettujen kilometrien ja raiteilla vietetyn ajan lisäksi, kuinka paljon vähemmän päästöjä asiakas on junamatkoillaan aiheuttanut verrattuna autolla matkustamiseen tai lento- ja linja-autoliikenteeseen. Lisäksi sovellus luokittelee jokaisen asiakkaan matkoihin ja muihin valintoihin perustuen henkilökohtaisen matkustajapersoonan 11 eri vaihtoehdosta.



”Jokaisella matkustajapersoonalla on oma visuaalinen hahmonsa, jonka ominaisuudet on kuvattu matkustustapojen perusteella. Paljon matkustava voi olla persoonaltaan ahkera arkimatkustaja tai tottunut raiteilla reissaaja riippuen siitä, millaisia matkoja ja minä päivinä viikossa matkustaa. Persoonaan vaikuttaa myös se, matkustaako yksin vaiko muiden kanssa tai onko ollut esimerkiksi lemmikki tai pyörä mukana junamatkoilla”, kertoo VR:n asiakaskokemuksesta vastaava johtaja Marika Schugk.



Ahkerimmat junailijat matkustivat yli 10 000 kilometriä vuoden aikana



Kymmenen eniten junalla matkustanutta rekisteröitynyttä asiakastamme on kulkenut yli 10 000 kilometriä eli noin kymmenen kertaa Suomen päästä päähän vuoden 2023 aikana.



”On hienoa huomata, kuinka junamatkailun suosio on kasvanut kuluvan vuoden aikana. Julkaisemme tammikuussa 2024 koko vuoden 2023 matkamäärät ja silloin näemme pidemmän ajan kehityksen junamatkailun suosion suhteen”, kertoo Schugk.