Kaikki presidenttiehdokkaat vieraina Kolme käännekohtaa -podcastin bonuskaudella

Kaikki Suomen yhdeksän presidenttiehdokasta vierailevat tammikuun 1. päivästä lähtien kukin vuorollaan Kolme käännekohtaa -podcastin bonuskauden jaksoissa. Podme-palvelussa ilmestyvää suosittua podcastia juontaa Roope Salminen.

Suomen presidentinvaali järjestetään 28. tammikuuta 2024. Presidenttiehdokkaita ovat Alexander Stubb (kok), Pekka Haavisto (vihr), Olli Rehn (kesk), Jussi Halla-aho (ps) Mika Aaltola (sit.), Li Andersson (vas), Jutta Urpilainen (sd), Sari Essayah (kd) ja Harry Harkimo (liik). Mahdollinen toinen vaalikierros käydään 11. helmikuuta.

Kolme käännekohtaa -podcastin jokaisessa jaksossa syvennytään jaksossa vierailevien henkilöiden elämäntarinoihin kolmen merkityksellisen tapahtuman kautta. Vieraat valitsevat itse käännekohtansa ja kertovat niistä Salmiselle.

Podcast tekee ehdokkaisiin tutustumisen helpoksi

Presidenttiehdokkaisiin syventyvää bonuskautta Salminen kuvailee intohimoprojektikseen. Hiljattain 34 vuotta täyttänyt juontaja on innoissaan päästessään toteuttamaan oman ideansa, jossa saa jokaisen presidenttiehdokkaan yksi kerrallaan haastateltavakseen studioon.

– Se, miksi ehdotin tätä projektia Podmelle ja miksi halusin sen tehdä, oli se ettei meillä ole ollut eikä tule pitkään aikaan olemaan näin jännittäviä presidentinvaaleja. Ei ole ilmiselvää, ketkä menevät toiselle kierrokselle tai kenestä tulee presidentti. Minusta tuntuu, että näissä vaaleissa sillä, miten ehdokkaat esittelevät itsensä, on tosi paljon merkitystä, Salminen sanoo.

– Presidentinvaali on vahvasti henkilövaali, ja usein äänestyspäätös tehdään sen perusteella, kenen kanssa olisi mukavinta mennä oluelle ja kuka vaikuttaa hyvältä tyypiltä. Tämän takia on mielestäni todella tarpeen, että loputtomien vaalitenttien lisäksi suomalaisilla on joku semmoinen paikka, missä he pääsevät tutustumaan ehdokkaisiin sellaisina ihmisinä ja henkilöinä joina ehdokkaat haluavat itsensä kansalle esitellä, hän jatkaa.

Kolme käännekohtaa -podcastin ytimessä on Salmisen mukaan vieraan inhimillisyys ja se, että vieras saa valita juuri ne tarinat jotka ovat itselleen tärkeimpiä, koskettavimpia tai vaikuttaneet eniten elämään. Hän painottaa haluavansa keskustelun olevan turvallinen paikka ehdokkaalle kertoa itsestään mitä tahansa.

– Minun tehtäväni on olla utelias ja kysyä juuri ne kysymykset, mitkä kuulijat haluavatkin minun kysyvän, eikä niitä kysymyksiä joita toimittajan täytyy presidenttiehdokkaalta kysyä, muusikkonakin tunnettu Salminen toteaa.

Salmisen oma äänestyspäätös syntyy jaksojen perusteella

Jokaisen presidenttiehdokkaan tapaamista ja haastattelemista Salminen pitää arvossa.

– Kun katsoo studiokalenteria ja näkee siellä näitä valtavia nimiä, niin totta kai siitä tulee vähän epätodellinen olo – kohta juttelen tunnin kahdestaan Suomen tulevan tasavallan presidentin kanssa ilman, että oikeasti tiedän kuka heistä tulee valituksi.

Salmisen oma äänestyspäätös kypsyy ehdokkaiden haastatteluiden edetessä, ei vain vaalikoneita tekemällä.

– En ole tehnyt vielä omaa äänestyspäätöstäni, ja aion tehdä sen päätöksen tämän podcastin perusteella. Saa nähdä olenko ainoa. Tämä tulee olemaan sellainen paikka, missä ne ihmiset jotka eivät välttämättä tiedä ehdokkaista hirveän paljon, pääsevät yhden jakson kuuntelemalla aika hyvin käsiksi siihen, millainen ja millaisella tarinalla varustettu ihminen on kyseessä.

Harry Harkimo vieraana teeman avausjaksossa

Podcastin presidenttiehdokasteeman ensimmäinen jakso julkaistaan uudenvuodenpäivän aamuna Podme-palvelussa. Ensimmäisenä podissa vierailee Liike Nytin presidenttiehdokas, kansanedustaja Harry “Hjallis” Harkimo.

Vasta ilmestyneen jakson voi kuunnella nyt täältä.

Presidenttiehdokkaiden haastattelut ilmestyvät Podme-palvelussa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin viikoilla 1-3.