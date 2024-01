Ivesco Oy jatkaa Demecan ilmanvaihtotuotteiden myyntiä

Demeca Oy:n ilmanvaihtoratkaisut ovat olleet keskeisessä roolissa suomalaisten karjatilojen kehityksessä. Ilmanvaihtotuotteet ovat olleet jo 10 vuotta viljelijöiden käytettävissä uudisrakentamiseen ja ilmanvaihtosaneerauksiin vanhemmissa navetoissa. Ilmanvaihtosaneerauksilla on todettu olevan merkittävä vaikutus eläinten ja ihmisten hyvinvointiin sekä tuotoksen kasvuun niin maito- kuin lihanautatiloilla.



Demeca Oy on päättänyt keskittyä erilaisten biokaasulaitosten ja biometaanin jalostus, -paineistus ja -jakelutekniikan valmistamiseen sekä maatilojen lannankäsittely- ja kuivitusjärjestelmien valmistamiseen.



”Ilmanvaihtoratkaisujen valmistaminen oli meillä merkittävässä roolissa ja iso osuus liikevaihdosta. Liiketoiminnassa haluamme keskittyä biokaasuun ja lannankäsittelyyn, kun toimitusmäärät ovat kasvaneet ja tarvitsemme kaiken tuotantokapasiteetin biokaasu- ja lannankäsittely tuotteille. Halusimme löytää Ilmanvaihtotuotteille jatkajan, koska kysyntää on edelleen ja tuote on kunnossa. Esko on ollut Demecassa pitkään mukana ja myynyt useita satoja ilmanvaihtoprojekteja. On todella mukava, että Esko halusi edelleen jatkaa Ilmanvaihdon myyntiä ja otti tuotteet myös valmistukseen.” Demecan toimitusjohtaja Pekka Vinkki kertoo.



"Tämän vuoden aikana on kysyntää ollut, joka on vahvistanut ajatusta ilmanvaihtotuotteiden myynnin jatkamista Demecan perinteisillä ilmanvaihtotuotteilla. Ivesco Oy keskittyy myyntiin sekä valmistukseen, ja ilmanvaihtotuotteiden asennuksen tarjoaa suoraan asiakkaalle Timpuripalvelut Alila Oy (Eetu Alila), joka on toiminut pitkään Demecan ilmanvaihtotuotteiden asennuksessa ja tietää sekä tuntee maatilojen ilmanvaihdon rakentamisen vaatimukset. Asiakas voi halutessaan suorittaa asennukset myös itse. Lisäksi tuotteita valmistetaan jatkossakin rakennusliikeyhteistyöhön. On ilo jatkaa suosittujen ja perinteisten Demecan ilmanvaihtotuotteiden myyntiä sekä valmistamista” Esko Vinkki toteaa.