Keskimaa palkkaa satoja kesätyöntekijöitä ja Tutustu ja tienaa -kesäharjoittelijoita

Viime vuonna Osuuskauppa Keskimaa työllisti 572 kesätyöntekijää ja 488 Tutustu ja tienaa -kesäharjoittelijaa.

− Haku tämän vuoden kesätöihimme on auki 3.1.–4.2. Tulemme jälleen palkkaamaan satoja kesätyöntekijöitä. Tutustu työelämään ja tienaa -rekrytointi on auki 4.–24.3. ja se on tarkoitettu 15–17-vuotiaille nuorille, avaa Keskimaan henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg.

Kesätyöhakemuksia aletaan käymään heti lävitse ja parhaat tekijät palkataan jo haun aikana. Viime vuonna lähes puolet tekijöistä sai paikan ennen hakuajan päättymistä.

− Jos haluaa parantaa työllistymismahdollisuuksiaan, kannattaa hakea ripeästi ja miettiä voisiko työskennellä kesällä Jyväskylän ulkopuolella, sillä kilpailu pienempien paikkakuntien kesätyöpaikoista on vähäisempää.

150 kesätyöntekijää jatkoi kesän jälkeen

Keskimaalla on vakituisessa työsuhteessa valtava määrä ihmisiä, jotka ovat aloittaneet työuransa työharjoittelusta ja kesätöistä. Kesätyö antaa uusia työelämätaitoja ja avaa mahdollisuuden pidempään työsuhteeseen.

− Viime kesän jälkeen noin 150 kesätyöntekijän sopimusta jatkettiin vähintään vuoden loppuun ja noin 80 solmi vakituisen sopimuksen. Kesätyömme sopivat monen ikäisille, kokeneille, vähemmän kokemusta omaaville sekä heille, jotka haluavat vaihtaa työpaikkaa tai alaa, yläikärajaa ei ole.

Kesätyöntekijät saavat kattavan ja järjestelmällisen perehdytyksen ja muun muassa merkittävät henkilökuntaedut. Tuoreen työyhteisö- eli TYT-tutkimuksen mukaan Keskimaa sijoittuu henkilöstökokemuksessa ylimpään AAA-luokkaan, johon yltää vain kuusi prosenttia suomalaisyrityksistä.

− Tuore työyhteisötutkimuksemme kertoo, että 93 % keskimaalaisista suosittelee meitä työnantajana. Olemme myös saaneet innostavimmat työpaikat 2023 -tunnustuksen, josta olemme tietenkin valtavan innoissamme ja ylpeitä.

Kesätöitä vastuullisesti – Vastuullinen kesäduuni -kampanja

S-ryhmä ja Keskimaa ovat edellisten vuosien tapaan myös tänä vuonna vahvasti mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa. Vastuullinen kesäduuni on Oikotie Työpaikkojen luotsaama kampanja, joka haastaa työnantajat tarjoamaan nuorille enemmän laadukkaita kesätyöpaikkoja ja hyviä kesätyökokemuksia.

– Haluamme tarjota työelämässä ensiaskeleitaan ottaville nuorille hyviä ja kannustavia kokemuksia työelämässä, joiden toivomme lisäävän kiinnostusta työskennellä palvelualalla myös tulevaisuudessa. Meillä tarvitaan jatkossakin ihmisiä, joiden sydän sykkii asiakkaalle ja joille tekemisen meininki on tärkeää. Keskimaalla on urapolkuja ja kehittymisen mahdollisuuksia moneen lähtöön, Kaisamaria Thusberg toteaa.

Keskimaan kesätöitä voi hakea 4.2. saakka osoitteessa www.keskimaa.fi/kesatyo. Hakusivustolla on lisätietoa tarjolla olevista töistä, aiempien kesätyöntekijöiden tarinoita ja vinkkejä onnistuneeseen kesätyöhakuun.