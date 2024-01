Kesätyöhauissa on hyvä olla liikkeellä heti tammikuussa

– Osa nuorista saattaa havahtua kesätyönhakuun vasta lähellä kevättä, jolloin iso osa hauista on jo päättynyt. Mitä aiemmin avoimiin paikkoihin tutustuu, sitä varmemmin kesätyöpaikan onnistuu nappaamaan. Nyt on siis hyvä aika avata työnhakusivustot, Stark Suomen henkilöstöjohtaja Riikka Tarkiainen kehottaa.

Tarkiaisen mukaan kesätyöhaussa kannattaa olla varhain aktiivinen etenkin silloin, jos tavoitteena on jokin tietty kesätyöpaikka.

– Vaikka paikkoja on auki paljon, hakijoita on varsinkin kasvukeskuksissa myös paljon. Hakemus kannattaa lähettää ajoissa etenkin, jos haluaa tietyn alan erikoiskauppaan kesätöihin, esimerkiksi Starkilla hakuaika alkaa tammikuussa. Meille on perinteisesti hakeutunut monenlaisia aloja opiskelevia nuoria, toki myös alaa opiskelevia. Kesätyöstä on saanut alkunsa myös monta hienoa uratarinaa meillä Starkissa erilaisiin rooleihin ja päällikkötehtäviinkin, Tarkiainen kertoo.

Kesätyöntekijöiltä odotetaan ennen kaikkea intoa oppia

Kuten työpaikkailmoituksissa yleensä, myös kesätyöpaikkojen kuvauksissa listataan osaamista tai ominaisuuksia, joita tehtävässä arvostetaan. Niiden takia ei kannata jättää hakematta, sillä usein tärkein edellytys on kuitenkin oppimishalu.

– Vain harvoihin asiakaspalvelun ja myynnin kesätyöpaikkoihin edellytetään aiempaa kokemusta. Tärkeintä on, että työntekijä viihtyy asiakaspalvelutehtävissä ja haluaa oppia uutta. Työpaikkailmoitusten listaukset ovat useimmiten toiveita eivätkä vaatimuksia. Ei siis missään nimessä kannata jättää hakematta, vaikka ei tunnistaisi itseään jokaisesta toiveesta. Pyrimme antamaan mahdollisimman paljon jo ennakkoon vastauksia kesätyön hakijaa mahdollisesti mietityttäviin kysymyksiin helpottaaksemme pohdintaa työtehtävän soveltuvuudesta ja kiinnostavuudesta, Tarkiainen selittää.

Työnantajan velvollisuus on myös perehdyttää työntekijä työtehtäviin ja -tapoihin.

– Kesätyöntekijöiden kattava perehdytys on erityisen tärkeää, jotta nuorille jää positiivinen kokemus ensimmäisistä kosketuksista työelämään. Tähän panostamme paljon Starkissa, ja samoin työturvallisuuteen, korostaa Tarkiainen.

– Meilläkin on ollut monia kesätyöntekijöitä, jotka ovat työskennelleet useamman kesän Starkissa joko samassa tai eri toimipisteessä, jopa kuudenkin kesän ajan. Kesätyö tutussa paikassa tuttujen työkavereiden kanssa on tietenkin mukava ratkaisu niin työnantajan kuin kesätyöntekijänkin kannalta, Tarkiainen kertoo.

Vinkkejä kesätyötä hakevalle

Mieti, miten erotut hakemuksellasi kaikkien hakijoiden joukosta. Vastaa puhelimeen ja tuntemattomiin numeroihinkin. Työnantaja voi tavoitella sinua nopeastikin hakemuksen jättämisen jälkeen. Valmistaudu haastatteluun: mieti etukäteen, miten kerrot itsestäsi ja ole aktiivinen haastattelutilanteessa. Ole ajoissa. Siisti pukeutuminen antaa hyvän vaikutelman – tietenkin on ok olla sellainen kuin olet.

