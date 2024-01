Vesku-poro hurmaa matkailijoita sosiaalisessa mediassa

Sosiaalisessa mediassa toteutettavassa kampanjassa somevaikuttaja Vesku-poro (@veskuthereindeer) esittelee Lapin ainutlaatuisia myyntivaltteja lukuisille silmäpareille ympäri maailmaa. Instagramin videoilla Vesku-poro seikkailee Lapin kauniissa kesämaisemissa. Markkinointikampanjassa tuodaan esille Lapin kesän ainutlaatuisia myyntivaltteja.

– Uskomme, että porot todella tietävät, miten elää sopusoinnussa luonnon kanssa; nauttien valoisista kesäöistä, hengittäen maailman puhtainta ilmaa ja kokien arktisen erämaan parhaimmat puolet. Nämä ovat keskeisiä tekijöitä suomalaisen onnellisuuden ja hyvinvoinnin taustalla, joita haluamme jakaa matkailijoillekin, Visit Finlandin markkinointijohtaja Heli Jimenez kertoo.

Kampanjan pääroolissa esiintyvä Vesku on nuori urosporo, kermikkä, kuusamolaisen Kujalan porotilan asukas. Nuorena poronvasana orvoksi jäänyt Vesku on kasvanut ihmisten hyvässä hoidossa ja on persoonallisen ulkonäkönsäkin vuoksi tottunut esiintymisiin. Kesällä 2023 Lapissa toteutettuihin kuvauksiin Vesku-poro osallistui omistajiensa kanssa.

– Kuvauksissa Vesku muun muassa söi, kuljeskeli metsässä, kiipesi tunturin päälle, oli mukana joogassa ja nautiskeli elämästään, eli toisin sanoen nautti koko sydämestään Lapin kesästä, Jimenez jatkaa.

Visit Finland toteuttaa Lapin kesämatkailun tunnettuutta kasvattavan kampanjan yhdessä viiden matkailun alueorganisaation, Ruka-Kuusamon, Visit Rovaniemen, Visit Levin, Visit Ylläksen ja Lapland North Destinationsin kanssa. Kampanjan pääkohdemarkkinat ovat Saksa ja Alankomaat, mutta Veskun seikkailuja markkinoidaan myös italialaisille, espanjalaisille, ranskalaisille, isobritannialaisille, yhdysvaltalaisille ja japanilaisille.