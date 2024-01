Flowmedik ja Pohde kehittivät etäpalveluteknologioihin kytkettävän CO₂ -päästömittarin

Etäpalvelut ovat monessa palvelutilanteessa se ekologisempi vaihtoehto, kertoo SAG Flowmedik Oy:n kehitysjohtaja Michael Rossing.

”Ei ole rakettitiedettä, että etäpalvelut vähentävät muun muassa liikenteestä syntyviä päästöjä. Tämä kuitenkin ajoittain unohtuu. Mittarin avulla voidaan reaaliajassa seurata etätoiminnan vaikutusta hiilijalanjälkeen. Läpinäkyvyys ja tiedon reaaliaikaisuus toimivat molemmat todetusti myönteisinä kannustimina toimintamuutokselle. Tämä koskee sekä yksilöä, isompia yhteisöjä että organisaatioita”, sanoo Rossing.

Flowmedik tuottaa useammalle hyvinvointialueelle etäpalvelualustoja ja seuraa etätuotantoon liittyvää tuottavuuden kehitystä.

”Etänä tuotetut sote-palvelut ovat oikein kohdennettuna lähtökohtaisesti kustannustehokkaita, vaikuttavia ja asiakastyytyväisyyden näkökulmasta myös toivottavia. CO₂ -mittari vauhdittaa ympäristöystävällisempään ja nykyistä järkevämpään palvelutuotantoon siirtymistä”, sanoo Rossing.

Flowmedikin CO₂ -mittarin kehityskumppanina toimii Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Pohde. Pohde on menestyksekkäästi kehittänyt etäterveyspalvelujaan muun muassa huhtikuussa 2023 lanseeratun Digitaalisen sote-keskuksen myötä. ”Vastuullisuus, läpinäkyvyys ja palvelujen saatavuus sekä saavutettavuus ovat kaikki keskeisiä arvoja Pohteen strategiassa ja toimintafilosofiassa”, kertoo Pohteen digitaalisen sote-keskuksen palvelualuejohtaja Katja Rääpysjärvi.

”Vastuullisuus, hiilineutraalisuus ja ennen kaikkea parantuneen saatavuuden kautta syntyvä hyvinvointi ovat meille tärkeitä asioita. Mittarin avulla avaamme asiakkaillemme etätoimintamallimme tuottaman vastuullisuuteen liittyvän metriikan ja hyödyt. Mittarin tuottama tieto on suuntaa antava, mutta pääasia on, että suunta on oikea, Jatkokehitämme mittaria vuoden 2024 aikana ja kehitys on nyt kaikkien nähtävillä”, toteaa Rääpysjärvi.

Pohteen CO₂ -mittari löytyy osoitteesta: Digitaalinen sote-keskus - Pohde