TIEDOTE: Vaasan Taiteilijaseura muuttaa Taidehalliin

Taidehallilla on vakiintunut kävijäkunta ja se tunnetaan helposti lähestyttävänä kulttuurikohteena, joka toimii ajankohtaisen taiteen ja erilaisia taidemuotoja yhdistävänä näyttelytilana. Taidehalli on maksuton ja sinne on esteetön kulku.

Tila jaetaan kolmeen osaan

Taidehallin nykyinen tila jaetaan kolmeen osaan, joista suurin soveltuu isompaa tilaa vaativille teoskokonaisuuksille ja tapahtumille. Siinä tullaan järjestämään sekä yksityis- että ryhmänäyttelyitä, joiden kesto on noin 8 viikkoa. Toinen pienemmistä tiloista erotetaan pikkugalleriaksi, jossa näyttelyt vaihtuvat kuukausittain. Kolmas tila tullaan muokkaamaan taidelainaamoksi. Taidehallin yhteydessä toimiva, Vaasan valokuvayhdistyksen ylläpitämä Galleria Ibis tulee säilymään sellaisenaan.

Avoin haku taiteilijoille ja taiteilijaryhmille vuosittain

Vaasan taiteilijaseura järjestää vuosittain valtakunnallisesti avoimen, kuukauden mittaisen haun taiteilijoille ja taiteilijaryhmille. Hakemukset arvioidaan niiden taiteellisen tason ja näyttelysuunnitelman laadun perusteella. Seuran jäsenillä ja ulkopuolisilla hakijoilla, ansioituneilla taiteilijoilla ja uraansa vasta aloittelevilla on tasa-arvoinen asema valintaprosessissa.

Juhlava finissage Taidehallissa

Vaasan kaupungin museoiden viimeisen Taidehallin näyttelyn päättymistä juhlistetaan perjantaina 12.1.

– Koska Taidehalli siirtyy museolta Taiteilijaseuralle, meillä on isompi juhla. Juhlassa on taiteilijapuhe, jossa Dripping Cavities -näyttelyn taiteilijat Bekim Hasaj ja Valentina Gelain puhuvat heidän työstään ja vastaavat kysymyksiin. Sen jälkeen museon, Ibiksen ja taiteilijaseuran edustajat pitävät juhlapuhetta. Lopuksi on musiikkiesitys, kertoo amanuenssi Silvia Rinne Vaasan kaupungin museoilta.

Finissage: Vaasan taidehalli & Dripping Cavities

Tervetuloa Vaasan taidehallin ja Dripping Cavities -näyttelyn päättäjäisiin perjantaina 12. tammikuuta 2024 klo 15–18. Dripping Cavities on viimeinen näyttely, jonka Vaasan kaupungin museot järjestää Vaasan Taidehallissa. Vuodesta 2024 lähtien tilaa hallinnoi Vaasan Taiteilijaseura.