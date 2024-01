Tervetuloa Otavan kustantamoiden kevätpressiin 25.1. Uudenmaankadulle!

Eeva Loukon Pakene ennen aamua tulvii ihmissuhdesotkuja, yllättäviä käänteitä ja piinaavaa jännitystä 21.12.2023 09:05:00 EET | Tiedote

Pakene ennen aamua on Ronja Vaara -sarjan kolmas romaani. Sarja on kerännyt ylistystä niin lukijoilta kuin kriitikoiltakin, ja sitä on käännetty tähän mennessä neljälle eri kielelle.