Heurekassa kaikkien aikojen viidenneksi vilkkain vuosi

Vuoden 2023 kävijämäärä on ylittynyt vain neljästi aiemmin: avajaisvuoden 1989 lisäksi vuonna 2001 Dinosaurusten perhe-elämä, vuonna 2013 Body Worlds sekä vuonna 2019 Jättimäiset dinosaurukset -näyttelyt olivat poikkeuksellisen menestyksekkäitä, jolloin kävijämäärä ylitti peräti 400 000 rajan.

Koronapandemian jälkeen Heurekan kävijäluvut ovat olleet koholla yli puolitoista vuotta. Lisäksi Museokortin suosion kasvu on tukenut myös Heurekan kävijämääräkehitystä. Heureka oli seitsemännellä sijalla vuoden 2023 suosituimpien Museokortti-kohteiden listalla.

Suosio näkyy myös tutkimustuloksissa. Heureka ylsi jälleen kärkisijoille vuosittaisessa Taloustutkimuksen Vapaa-ajankeskusten imagot 2023 -tutkimuksessa. Suosittelutodennäköisyyden ja mielikuvatekijöiden yhteisvaikutuksen perusteella Heureka oli ykkösenä, ja yleisarvosanalla mitattuna toisella sijalla kaikkiaan 31 tutkitusta kotimaisesta vapaa-ajan keskuksesta. Tutkimuksessa vastaajilta tiedusteltiin myös, mihin vapaa-ajan kohteeseen he menisivät mieluiten seuraavan vuoden aikana, mikäli saisivat valita vapaasti. Tähän vastanneiden mielestä Heureka oli kaikista houkuttelevin kohde.

Menneen vuoden yksi vetonauloista on ollut helmikuussa avattu Leikin voima -näyttely, joka on tuonut paljon lapsiperheitä tiedekeskukseen. Leikin voimaannuttava vaikutus puhuttelee ajassamme muitakin kuin pienten lasten perheitä. Leikki ja vapauttava yhdessäolo tuottavat henkistä hyvinvointia ikään katsomatta. Näyttely on avoinna vielä ensi vuoden tammikuulle asti. 10.2.2024 avautuu Heurekan ensimmäinen kokonaan omatuotantoinen avaruusaiheinen näyttely Matkalla avaruudessa, jonka arvellaan houkuttelevan paljon kävijöitä myös vuonna 2024.

Heurekan näyttelyitä nähnyt maailmassa jo yli 30 miljoonaa

Kaikkiaan Heurekassa on käynyt yli 9,6 miljoonaa kävijää kautta aikojen. Tiedekeskussäätiön tytäryhtiö Heureka Overseas Productions Ltd edistää Heurekan toimintaa vuokraamalla ja myymällä sen näyttelyitä muihin tiedekeskuksiin ympäri maailman. Jo avajaisvuonna käynnistyneen vientitoiminnan ansiosta Heurekan näyttelyt ovat saavuttaneet kaikkiaan yli 30 miljoonan yleisön, sillä Heurekan ulkopuolella näyttelyitä on nähnyt jo yli 20,4 miljoonaa ihmistä.

Lisätietoja:

Viestintä- ja palvelujohtaja Heli Ainoa, heli.ainoa@heureka.fi, puh. 040 9015 295.