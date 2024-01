Helsingin yliopiston kansainvälisiin maisteriohjelmiin 10 662 hakijaa

Helsingin yliopiston vuoden 2024 haku kansainvälisiin maisteriohjelmiin toi 12 665 hakemusta 10 662 hakijalta. Suosituimmaksi hakukohteeksi 36 maisteriohjelman joukosta nousi Master's Programme in Computer Science, joka keräsi 1 402 hakemusta. Master's Programme in Data Science ei jäänyt paljon jälkeen 1 251 hakemuksellaan. Kolmanneksi nousi Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability, johon tuli 731 hakemusta.

Maisteriohjelmien lisäksi samaan aikaan päättyi haku myös Bachelor's Programme in Science -kandiohjelmaan, johon saatiin 677 hakemusta. Loikka edellisvuoden lukemasta (421) on huomattava.

Kansainvälisiin maisteriohjelmiin hakeneiden määrä kasvoi viime vuodesta ennätykselliset 50 prosenttia. Opetuksesta vastaava vararehtori Kai Nordlund on iloinen määrän lisääntymisestä.

– Kasvu osoittaa, että konseptimme tarjota vahvimpiin tutkimusalueisiimme keskittyviä kansainvälisiä maisteriohjelmia on houkutteleva lahjakkaille opiskelijoille ympäri maailmaa, Kai Nordlund sanoo.

Hakemuksia 148 maasta



Maisteriohjelmiin tuli hakemuksia 148 maasta eli yhtä monesta kuin vuonna 2023. Eniten hakemuksia tuli Pakistanista, Nigeriasta, Bangladeshista ja Suomesta.

Lukuvuosimaksuvelvollisia eli EU- ja Eta-maiden ulkopuolisia hakijoita oli 85 prosenttia (2023: 79 prosenttia). 92 prosenttia lukuvuosimaksuvelvollisista hakijoista haki myös apurahaa. Yliopisto voi myöntää rajatun määrän lukuvuosimaksun osittain tai kokonaan kattavia apurahoja hyväksytyille lukuvuosimaksuvelvollisille hakijoille.

__________________

Päätökset kansainvälisiin ohjelmiin valittavista opiskelijoista ja myönnettävistä apurahoista julkaistaan viimeistään huhtikuun puolivälissä. Tämän jälkeen opiskelijat ilmoittavat, ottavatko he opiskelupaikan vastaan. Opinnot alkavat syksyllä 2024. Helsingin yliopiston suomen- ja ruotsinkielisiin kandi- ja maisteriohjelmiin haetaan korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa 13.–27.3.2024.