HP:n ja LiveArenan ratkaisu tarjoaa ammattimaisempia Microsoft Teams -kokouksia

AI Producer Studio on pilvipohjaisen AI Producer for Microsoft Teams -kokoussovelluksen laajennus. Se on integroitu HP All-In-One -pöytätietokoneisiin, kuten esimerkiksi HP EliteOne 870 G9:ään, sekä Poly Studio R30 -videoneuvottelulaitteeseen. Studiossa kokouksen järjestäjä tai esittäjä saa käyttöönsä tekoälyyn perustuvan tuotantotyökalun, jossa on runsaasti älykkäitä ominaisuuksia. Käyttäjä voi joko säätää ominaisuuksia itse tai antaa tekoälyn ohjata niitä.

Kokoukset varataan normaalisti Teamsissa, mutta Studio-ohjelmiston avulla on mahdollista luoda erittäin ammattimaisia ja vuorovaikutteisia kokouksia vain muutamalla napin painalluksella.

­”Visiomme on jo vuosia ollut demokratisoida ja yksinkertaistaa yritysten ja organisaatioiden kokouskulttuuria ja videotuotantoa tekoälyyn perustuvien ohjelmistojen ja palveluiden avulla. Olemme kulkeneet HP/Polyn kanssa pitkälle, ja näemme, että on mahdollista ottaa johtava asema tällä nopeasti kasvavalla markkinalla sekä Pohjoismaissa että muualla maailmassa”, LiveArena Technologiesin toimitusjohtaja Anders Nilsson sanoo.

Yhä useammat yritykset käyttävät paljon aikaa ja rahaa yrittäessään muokata ja kehittää kokouksiaan luomalla omia videotuotantojaan. Ne investoivat studioympäristöihin, laitteisiin ja tiloihin, joissa on kallista tuotantohenkilökuntaa paikalla. Tämä tarkoittaa usein sitä, että yrityksen henkilökunnassa on vain muutama henkilö, joka osaa käyttää laitteita, ja se on erittäin monimutkaista. AI Producer Studio tarjoaa tähän yksinkertaisen ratkaisun.

”Monilla yrityksillä on suuria teknisiä ja kulttuurisia haasteita digitaalisten kokousten kanssa. Tekniikka voi pettää, työntekijöiden kiinnostusta on vaikea pitää yllä, ja keskusteluihin on hankala osallistua. Kun lisävarusteet, laitteisto ja ohjelmisto integroidaan kenen tahansa hallittavissa olevaan yksinkertaiseen ratkaisuun, ongelma poistuu", HP:n Pohjoismaiden-toimitusjohtaja Stefan Bergdahl sanoo.

AI Producer Studio tarjoaa käyttäjälleen muun muassa seuraavaa:

Tekoälyn avulla esitystä voi mukauttaa reaaliaikaisesti. Käyttäjä voi valita, keihin osallistujiin huomio kohdistetaan sen perusteella, kuka puhuu ja mitä esitetään. Jos osallistuja poistuu kokoushuoneesta, fokus siirtyy toiseen osallistujaan. Käyttäjät voivat itse ohjata tuotantoa.

Käyttäjät voivat päättää, millä alustalla sisältö lähetetään suorana lähetyksenä: esimerkiksi YouTubessa, LinkedInissä tai Teams Town Hallissa.

Koska AI Producer for Teams on pilvipohjainen, osallistujat voivat katsella korkearesoluutioisia videoita ilman puskurointia tai viivettä esittelijän verkkoyhteydestä riippumatta.

Kokouksen jälkeen käyttäjät voivat antaa tekoälyn luoda materiaalista oman laadukkaan tuotoksensa ja tallentaa äänityksen Full HD/1080p-laatuisena.

Yritykset ja organisaatiot voivat määrittää valmiita malleja erityyppisiä tallenteita ja lähetyksiä varten. Tämän jälkeen ohjelmisto vuorottelee puhujien, esitysten ja/tai videoiden välillä kuten aito TV-tuottaja tekisi, ja täysin automaattisesti.

”Yhteistyömme on jatkunut lähes kaksi vuotta, ja se perustuu HP:n ajatukseen kehittää markkinoiden parhaat hybridityövälineet. Hybridityöskentely on kehittynyt räjähdysmäisesti, ja monet asiat, joita pidimme mahdottomina vain kolme vuotta sitten, ovat jo todellisuutta. Nyt otamme vielä yhden harppauksen eteenpäin”, Stefan Bergdahl jatkaa.

AI Producer Studio on HP:n ja LiveArena Technologiesin ensimmäinen tuote, mutta lisää ratkaisuja työstetään parhaillaan, ja ne julkaistaan pian.



Hinta ja saatavuus*

HP/Poly Studio All-in-One sisältää HP EliteOne 870 G9:n, i7-12700, 16 Gt RAM-muistia, 512 Gt SSD-levyn, esiasennetun AI Producer Studio, Poly Studio R30 -videoneuvottelulaitteen ja 12 kuukautta rajoittamatonta AI Producer for Teams -ohjelman käyttöä.

HP/Poly Studio All-in-One tulee saataville joulukuun lopulla, hinta alkaen 3849 e (+ alv).

*Hinta ja saatavuus saattavat vaihdella.