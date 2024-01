Korkeakoulujen kevään ensimmäinen yhteishaku alkaa

Korkeakoulujen yhteishaku on jaettu keväällä kahteen erilliseen yhteishakuun. Nyt alkavassa ja keskiviikkona 17.1. klo 15 päättyvässä kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan korkeakoulujen syksyllä alkavaan vieraskieliseen koulutukseen, Taideyliopiston koulutuksiin sekä Tampereen yliopiston teatteritaiteen koulutukseen.

Kevään toinen yhteishaku on 13.3.–27.3.2024, ja siinä haetaan korkeakoulujen syksyllä alkavaan suomen- ja ruotsinkieliseen koulutukseen. Kaikkiin koulutuksiin haetaan Opetushallituksen ylläpitämässä Opintopolku-palvelussa osoitteessa Opintopolku.fi.

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa on 283 hakukohdetta, joista 110 on ammattikorkeakoulujen koulutuksiin ja 173 yliopistokoulutuksiin. Yhteishaussa on tarjolla yhteensä noin 8 300 aloituspaikkaa, lähes 1 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Tammikuun haussa hakutoiveita ei laiteta mieluisuusjärjestykseen

Jokaisessa yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen hakukohteeseen. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa hakutoiveita ei tarvitse laittaa mieluisuusjärjestykseen, vaan hakija voi tulla hyväksytyksi niin moneen koulutukseen kuin valintamenestys riittää. Hyväksytty hakija voi kuitenkin ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavista koulutuksista.

Kevään ensimmäisen yhteishaun valintojen tuloksia julkaistaan helmikuun alusta alkaen. Kaikki tulokset julkaistaan viimeistään perjantaina 31.5.2024.

Korkeakoulujen hakijapalvelut neuvovat hakijoita hakemiseen liittyvissä asioissa.

3.1. klo 9:38: Tiedotteeseen korjattiin virheellinen muotoilu Tampereen yliopiston teatteritaiteen koulutuksen nimessä.