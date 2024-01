Kutsu: Visit Estonian infotilaisuus Matkamessuilla 18.1. klo 14

Virolainen luontoteknologiayhtiö Arbonics keräsi miljoonarahoituksen hiilenpoistoalustansa skaalaukseen 18.12.2023 09:13:31 EET | Tiedote

Arbonics on hiilenpoistoon erikoistunut virolainen luontoteknologian pioneeri. Yhtiö on rakentanut dataan ja tieteeseen pohjautuvan työkalun, jolla lasketaan metsänistutushankkeiden hiilidioksidin poistamisen vaikutuksia ja soveltuvuutta yritysten hiilikrediiteiksi. Arbonics on avannut uusia tulolähteitä jo tuhansille maanomistajille analysoimalla yli 200 000 hehtaaria maata ja auttamalla istuttamaan yli neljä miljoonaa puuta Suomeen, Baltiaan ja muualle Eurooppaan. Nyt Arbonics vastaa laadullisesti pätevän hiilenpoiston kasvavaan kysyntään ja laajentaa toimintaansa 5,5 miljoonan euron siemenrahoituksen avulla.