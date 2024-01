Autoilijoiden avunpyynnöt kymmenkertaistuivat - Pakkanen toi ennätyskiireet hinausliikkeille

Vuoden ensimmäisenä tiistaina hinaus- ja tiepalveluidemme työmäärä on ollut lähes kymmenkertainen verrattuna vuoden keskimääräisiin avustusmääriin. Suurin kysyntä on ollut Keski-Suomesta Lappiin ulottuvalla alueella, jossa lämpötilat ovat painuneet pakkasen puolelle reilusti yli 30 asteen. Kiirettä pidetään kaikkialla maassa.



Erityisesti auton käynnistykseen liittyvät ongelmat ovat nousseet esiin, ne muodostavat noin puolet kaikesta avuntarpeesta. Näistä merkittävimpänä 12v käynnistysakun ongelmat, jotka useimmiten saadaan ratkaistua suoraan tien päällä, mutta äärimmäisen kylmyyden vallitessa jotkut autot vaativat hinausta.



Varaudu matkantekoon ja mahdollisiin ongelmiin ennen liikkeelle lähtöä



Kun pakkaset jatkuvat, suosittelemme autoilijoille ylimääräisen ajan varaamista ja lämpimien vaatteiden pukemista matkalle lähtiessä. Auton lisälämmittimen tai apulaturin käyttö on nyt erityisen suositeltavaa. On syytä myös miettiä tarkasti, ovatko kaikki automatkat välttämättömiä – lyhyet matkat ja kylmäkäynnistykset rasittavat ajoneuvoa kovilla pakkasilla.



Vahvistettu miehitys palveluksessanne kaikkialla Suomessa



Vaikka puhelinlinjamme ovat hetkittäin ruuhkautuneita ja hinausautot liikkuvat taukoamatta, haluamme vakuuttaa, että apu järjestyy koko Suomen alueella, vaikkakin vastaus- ja odotusajat voivat olla hieman pidemmät kuin tavallisesti. Hinauspalveluiden sankarimme tekevät kaikkensa, jotta jokainen apua tarvitseva saa sitä mahdollisimman nopeasti.