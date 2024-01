Siltalan tammikuu 2024

Harry Salmenniemen kirjoja rakastavat sekä kriitikot että lukijat. Romaani Sydänhämärä on kertomus hädästä, selviytymisestä ja rakkaudesta.

Kun toinen lapsi on syntymässä, ensimmäinen sairastuu. Yhtäkkiä on toimittava ja selvittävä aivan uudessa tilanteessa. Sydänhämärä kuljettaa lukijan teho-osastolle, synnytyssaliin, lumikasan päälle ja öiseen kotiin.

Salmenniemi (s. 1983) on palkittu kirjailija, jonka ensimmäinen romaani, Runeberg-palkintoehdokas Varjotajunta ilmestyi vuoden 2023 keväällä. Sitä ennen Salmenniemi on julkaissut seitsemän runoteosta ja neljä novellikokoelmaa.

Sydänhämärä ilmestyy tammikuussa.

***

Johanna Annolan ensimmäinen historiallinen romaani Valkenee kaukainen ranta liikkuu 1800-luvun Suomessa ja kertoo Ulrikasta, joka odottamattomien tapahtumien seurauksena, kyetäkseen kouluttamaan poikansa muuttaa kauas Hämeeseen johtamaan vaivaistaloa, jota asuttavat surkeat vanhukset, elämän kolhimat naiset ja synkästi tuijottavat miehet. Tässä rujossa maailmassa Ulrikan turvana on vain kylmä ylenkatse, jota hän tuntee hoitolaisiaan kohtaan.

Annola (s. 1976) on filosofian tohtori ja historiantutkija, joka on kirjoittanut perheistä, yhteiskunnallisesta liikkuvuudesta ja syrjäytymisestä 1800-luvun Suomessa. Valkenee kaukainen ranta -romaani on yhdistelmä kauniina soivaa kieltä, historiantutkijan varmuutta ja yleismaailmallisia teemoja.

Ilmestyy tammi-helmikuussa.

***

Andrea Abreun esikoisromaanissa Pilvipeitto on kuuma kesä Kanariansaarten Teneriffalla. Työväenluokkaisen asuinalueen taivaalla, kaukana saaren turistikohteista, velloo harmaa pilvimassa, jonka alla kaksi tyttöä haaveilee liftaamisesta uimarannalle. Kymmenvuotias kertoja ihailee parasta ystäväänsä, rajua, pelotonta ja komentelevaa Isoraa.

Kesäpäivien seisahtuneisuus muuttuu pikku hiljaa painostavaksi, kun ihailu muuttuu alistumiseksi ja halu kipeäksi pakkomielteeksi.

Abreu (s. 1995) on teneriffalainen kirjailija ja toimittaja.

Pilvipeitto ilmestyy tammikuussa. Sen on suomentanut Sari Selander.

***

Rintalaa lukiessa -esseekirjassaan Juha Seppälä (s. 1956) lähilukee Paavo Rintalaa (1930–1999) tarkasti. Hän palaa myös kirjeisiin, joista välittyy vanhemman ja nuoremman kirjailijan molemminpuolinen arvostus.

Monien muiden aiheiden – historian, taiteen, kritiikin, sodan – ohella tekstit valaisevat Rintalan suhdetta syvimpiin eli uskonnollisiin kysymyksiin, joiden kanssa tämä kamppaili niin kirjoituksissaan kuin henkilökohtaisessa elämässäänkin.

Ilmestyy tammikuussa.

***

Valkoista ja mustaa – Etelä-Afrikka apartheidista nykypäivään -teos johdattaa lukijan kolonialismin vaiheiden kautta apartheid- eli rotuerottelujärjestelmään sekä siihen, miten järjestelmä lopulta hajosi.

Kirjan kirjoittaja on valtiotieteen tohtori ja yhteiskuntapolitiikan ja kaupunkisosiologian tutkija Raakel Inkeri. Hän on kirjoittanut väitöskirjansa Etelä-Afrikan rotujen välisistä suhteista. Inkeri on asunut ja työskennellyt Etelä-Afrikassa.

Ilmestyy tammikuussa.

***

Marko Paavilaisen kirja Suomalaisen elämänmuodon puolustaja kertoo Matti Virkkusen (1908–1980) värikkäästä työurasta, joka alkoi diplomaattina Lontoossa. Siellä hän järjesteli aseistusta talvisotaa käyvälle Suomelle. Ulkoministeriöstä hän siirtyi Kansallis-Osake-Pankkiin, jonka pääjohtajaksi hänet valittiin vain 39-vuotiaana.

Virkkunen puolusti määrätietoisesti demokratiaa ja vapaata markkinataloutta, vasemmistossa hänet nähtiin sysimustana äärioikeistolaisena änkyränä, edistyksen jarrumiehenä.

FT Marko Paavilainen on Helsingin yliopiston Suomen historian dosentti ja tietokirjailija.

Ilmestyy tammi-helmikuussa.