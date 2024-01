Osuuskauppa Suur-Savon hallintoneuvosto ja hallitus v. 2024

Osuuskauppa Suur-Savon kesätyöhaku käynnissä 22.12.2023 13:36:16 EET | Tiedote

Osuuskauppa Suur-Savo palkkaa kesäkaudelle 2024 noin 950 kesätyöntekijää ja harjoittelijaa. Työtä on tarjolla kaikilla osuuskaupan toimialoilla eri puolilla toimialuetta. Kesätyöhaku 18 vuotta täyttäneille on avoinna 18.12.2023 – 29.2.2024 ja alle 18-vuotiaiden kesätöiden hakuaika on 4.3.2024 –1.4.2024.