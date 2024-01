Helsingin Kulttuuriteko 2023 -palkinto Pienten Helsinki -verkkosivustolle

Ilotulitteiden myynti alkaa – Helsinki varoittaa vaarallisesta ilmiöstä 27.12.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Helsingin kaupunki kehottaa varovaisuuteen rakettien kanssa. Jalkautuva nuorisotyö on todistanut useita vaarallisia tilanteita, joissa ilotulitteita on ammuttu jopa muita ihmisiä päin. Ilotulitteiden myynti alaikäisille on kielletty eikä ilotulitteita saa luovuttaa alaikäisten haltuun. Nuorisotyö jalkautuu Helsingissä tehostetusti uudenvuoden aattona.