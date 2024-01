JHL-aktiivit pyysivät Håkan Ekströmiä JHL:n puheenjohtajaksi

Suuri joukko JHL-aktiiveja pyysi keskiviikkona 3.1.2024 Håkan Ekströmiä JHL:n puheenjohtajaksi. Aktiivit sanoivat Ekströmin olevan vahva vastuunkantaja, jolla on laajaa luottamusta.

- Ekström on oivallinen valinta liiton seuraavaksi puheenjohtajaksi. Hän on pitkän linjan ammattilainen ja osaava edunvalvoja, joka rauhallisesti perustellen saa asiat etenemään liitolle suotuisaan suuntaan. Hän on aina jäsenten puolella ja punnitsee asioita huolellisesti ennen päätöksentekoa, aktiivit perustelivat.

Ekström vastasi olevansa kiitollinen luottamuksesta ja vastasi aktiivien pyyntöön kyllä.



- Ay-toiminta on joukkuepeliä, yksi ihminen ei tätä peliä ratkaise. Tarvitsemme jäseniä ja aktiiveja yhteisen päämäärämme edistämiseksi ja saavuttamiseksi. Annan mielelläni oman panokseni tälle joukkueelle ja olen käytettävissä tehtävään, Ekström vastasi aktiivien pyyntöön.

- Sopimus- ja neuvottelutilanteen osalta olemme työmarkkinoilla tilanteessa, jossa pitää löytää ratkaisuja. Ratkaisujen on oltava kestäviä työntekijöille, työttömille ja työmarkkinaosapuolille laajemminkin. Ammattiliittona JHL on kilpailukykyinen, aktiivinen ja osaava toimija suomalaisessa työmarkkinakentässä. Meillä on selkeä rooli jäsentemme työmarkkina-aseman puolustamisessa kaiken meneillään olevan turbulenssinkin aikana, Ekström linjaa liiton asemaa.

JHL:n puheenjohtajan valitsee 8. helmikuuta kokoontuva edustajisto ylimääräisessä kokouksessaan Helsingissä. Puheenjohtaja valitaan jäljellä olevaksi edustajistokaudeksi, kesään 2027 saakka. Edustajisto on liiton ylin päättävä elin.

Ekström on toiminut liiton johdossa vuodesta 2016 alkaen ja liiton palveluksessa vuodesta 1992. Hän on liiton toimialajohtaja ja työskentelee tällä hetkellä liiton puheenjohtajana Päivi Niemi-Laineen erottua tehtävästä marraskuussa. Mikäli edustajisto valitsee Ekströmin liiton puheenjohtajaksi, tulee kokouksessa valittavaksi myös uusi toimialajohtaja.

