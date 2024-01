Ex Nokia-insinöörien Vihreä Älyenergia nelinkertaistui vuodessa pörssisähköllä ja Älyenergia-sovelluksella 33000 asiakkaan sähköyhtiöksi

Kriittisessä roolissa tässä menestystarinassa on VÄEn Älyenergia-sovellus, jota on ladattu yli 23 000 kertaa. Sovelluksen asiakaspalaute on ollut erittäin positiivista ja onkin saanut keskiarvokseen huimat 4,2/5 tähteä, korostaen sovelluksen käytännöllisyyttä ja helppokäyttöisyyttä. Energiayhtiön sovellukselle lukema on poikkeuksellisen korkea.