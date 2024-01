Jani Mäntylä nimitetty Proventia Test Solutionsin liiketoimintajohtajaksi, Harri Kervinen myyntijohtajaksi

”Panostamme Test Solutions -liiketoiminnan kehittämiseen, minkä myötä on luonnollista jakaa vastuuta useammalle henkilölle. Nyt tehdyt nimitykset vahvistavat Test Solutions -liiketoimintamme itsenäisyyttä ja tukevat toiminnan kehittämistä edelleen. Jani on loistava lisä Test Solutions -tiimiin ja tuo mukanaan pitkän kokemuksensa akkuteollisuudesta ja testauksesta. Hänellä on lisäksi laaja-alaista osaamista liiketoiminnan johtamisesta kansainvälisessä toimintaympäristössä”, sanoo Proventian toimitusjohtaja Jari Lotvonen.

”Keskitymme strategiamme mukaisesti Test Solutions -liiketoiminnan myynnissä akkujen tuotekehitykseen ja testaukseen tarkoitettuihin tuotteisiin. Harrin vankka kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta yhdistettynä hänen monipuoliseen ymmärrykseensä akkujen testauksesta on merkittävä etu, kun pyrimme vahvistamaan nykyisiä kumppanuuksiamme ja asiakassuhteitamme sekä laajentamaan markkina-aluettamme maantieteellisesti. Toivotan Janille ja Harrille menestystä heidän uusissa tehtävissään ja odotan innolla heidän panostaan Test Solutions -liiketoiminnan kehittämisessä seuraavalle tasolle”, Lotvonen jatkaa.

Jani Mäntylä on toiminut JOT Automationilla myynnin ja tuotekehityksen johtotehtävissä 12 vuotta, viimeksi yhtiön toimitusjohtajana.