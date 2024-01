Kulutusjousto lisääntyi - jopa 8 000 Carunan asiakasta ajasti sähkönkulutusta piikkituntien ulkopuolelle sähkökuorman ohjaus -palvelulla

Carunan asiakkaat ajastivat viime vuonna aiempaa aktiivisemmin kulutustaan yölle ja kalliimpien huippukulutustuntien ulkopuolelle. Moni otti käyttöön sähkökuorman ohjauspalvelun. Maksuttoman palvelun avulla pientaloasukas voi ajastaa lämmityslaitteita käynnistymään sopivana ajankohtana.

Palvelu on hyödyllinen etenkin sellaiselle sähkölämmittäjälle, joka ostaa sähköä pörssihinnalla, sekä kesäisin aurinkosähkön pientuottajalle, joka haluaa hyödyntää päiväaikaan tuottamaansa sähköä.

Carunan asiakkuuspäällikkö Tiia Selosen mielestä on hienoa, että kulutusjousto kiinnostaa suomalaisia.

”Palvelussa esimerkiksi pörssisähkön ostaja voi ajoittaa lämmityksen käynnistymään keskiyön jälkeisille tunneille, jolloin myös pörssisähkö on usein edullisinta. Kevätauringon paistaessa aurinkosähkön pientuottaja voi taas hyödyntää aurinkopaneelien tuottamaa sähköä ohjaamalla lämminvesivaraajan lämmittämään päiväaikaan”, Selonen sanoo.

Sähkön käyttäjä voi hillitä sähköverkon kulutuspiikkejä omalla toiminnallaan

Carunan kuormanohjaus-palvelua käytti vuonna 2023 yli 8 000 asiakasta, mikä on lähes 2 000 enemmän kuin edellisenä vuonna.

”Palvelun avulla olemme pystyneet valjastamaan sähkömittareiden infran tarjoaman joustomahdollisuuden nerokkaasti ja tehokkaasti asiakkaan ja sähköverkon eduksi. Palaute on ollut erinomaista. Toivottavasti käyttöaste jatkaa kasvuaan”, Selonen sanoo.

Sähkökuorman ohjauspalvelun avulla sähkölämmittäjä hallitsee omaa sähkönkulutustaan ja auttaa omalta osaltaan vähentämään ja hajauttamaan sähköverkon kulutuspiikkejä, kun laitteet eivät kytkeydy yhtäaikaisesti päälle. Tämä vähentää osaltaan tehopulan riskiä sähköverkossa.

”Sähkökuorman ohjaus on myös ekoteko, sillä edullisimpien vuorokauden tuntien aikana sähköntuotannossa hyödynnetään enemmän uusiutuvia energiamuotoja”, Selonen vinkkaa.

Sähkökuorman ohjauspalvelu on käytössä automaattisesti kaikilla Carunan asiakkailla, joiden sähkömittarille on kytketty ohjattavia sähkölaitteita kuten varaava sähkölämmitys tai lämminvesivaraaja. Palvelu on ollut tarjolla Carunan asiakkaille vuodesta 2020 lähtien.

“Jos kytkentää ei ole vielä tehty mutta ohjausmahdollisuus kiinnostaa, asiakkaan kannattaa ensin selvittää oman sähköurakoitsijansa kanssa, onko kodissa ohjattavissa olevia sähkölaitteita. Kun ohjattavaa löytyy ja asennukset ovat kunnossa, Carunalta voi tilata ohjauksen kytkemisen sähkömittarille ja tämän jälkeen palvelu on käytettävissä”, Selonen sanoo.