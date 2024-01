Sodan ja rauhan keskus Muistissa ja Päämajamuseossa lähes 34 000 kävijää vuonna 2023

Sodan ja rauhan keskus Muisti kertoo sodasta edistääkseen rauhaa

Sodan ja rauhan keskus on Mikkelissä sijaitseva tiedekeskus, joka kertoo sodan vaikutuksista ihmisiin ja yhteiskuntaan. Muistin päätehtävä on tiedekasvatus humanistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla. Päävälineenä toiminnassamme ovat modernit ja vuorovaikutteiset näyttelyt, joissa sodan ja rauhan teemoja tarkastellaan kokemushistorian kautta: millaista oli olla lapsi, nainen, mies, poliitikko jne. sodanaikaisessa Suomessa? Entä jos se olisit ollut sinä?

Puolustusvoimien Päämaja on sijainnut Mikkelissä kaikkien itsenäisyyden ajan sotien ajan. Muisti ja Päämajamuseo toimivat rakennuksessa, jossa Päämaja sijaitsi toisen maailmansodan aikana. Kouluksi rakennettu talo on muunnettu modernin tiedekeskuksen käyttöön. Historiaa henkivä Päämajamuseo on toiminut talossa vuodesta 1974. Muisti ja Päämajamuseo ovat samaa näyttelykiertoa ja niillä on yhteinen pääsylippu.

Näyttelyiden lisäksi Muisti mm. julkaisee verkkosivuillaan oppimateriaaleja ja osallistuu monenlaisiin hankkeisiin yhteistyössä korkeakoulujen ja muiden alan toimijoiden kanssa. Maaliskuussa 2023 valtioneuvoston kansalian asettama työryhmä esitti Muistille keskeistä roolia veteraaniperinnetyön toteuttamiseen tulevaisuudessa.

Sodan ja rauhan keskus Muisti

Ristimäenkatu 4, 50100 Mikkeli

Avoinna 1.6.−31.8.2023 ma-su klo 10−17; talvikaudella ma-la klo 10−17;