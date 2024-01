Eheä lapsuus on kasvattajan vastuu

Vanhemmuus on mitä palkitsevin rooli. Se on myös rooli, josta ei puutu jokapäiväisiä haasteita. Lapsi tarvitsee rajoja, sääntöjä ja rutiineja tunteakseen olonsa turvalliseksi ja kasvaakseen eheäksi. Kaverivanhemmuudessa kasvattaja pyrkii miellyttämään lasta, pelkää tuottaa pettymyksiä ja antaa lapselle liikaa päätösvaltaa.

Vapaus sopivassa suhteessa rajojen kanssa on hyväksi lapsen itsetunnon kehitykselle, mutta vanhemman on mietittävä, mitkä päätökset ovat sopivia lapsen tehtäviksi kussakin iässä. Lapsi kärsii liian suuresta vastuusta. “Mitä pienempi lapsi on, sitä turvattomampaa on päätösvallan luovuttaminen lapsen harteille. Seurauksena on sosiaalisesti kömpelöitä ja itsekkäitä lapsia”, kuvaa Jarno Paalasmaa.

Vapaus ja rajat -teos auttaa ymmärtämään ja tukemaan lasta eri kehitysvaiheissa, ja löytämään lapselle kussakin iässä sopivat vastuut ja rajat. Paalasmaa haluaa teoksellaan tukea kasvattajia, niin vanhempia kuin opettajia, heidän tärkeässä tehtävässään, jotta kasvatuksen ydin ei unohtuisi:

“Tämä kirja etsii vastausta siihen, miten kasvatus voi yhtä aikaa tukea vapauteen ja itsenäiseen ajatteluun kehittymistä sekä yhteisen edun mukaista moraalisen vastuuntunnon kasvua. Kasvattajan arjessa kyse on vapauden ja rajojen oikeasta suhteesta.”

Vapaus ja rajat — Kaverivanhemmuudesta kasvattajaksi ilmestyi kirjakauppoihin tammikuussa 2024.

Katso kirjan esittelyvideo YouTubessa: https://youtu.be/0A1gk9gIUQc

Kasvatusvaikuttaja, tietokirjailija ja rehtori Jarno Paalasmaa on työskennellyt opettajana yli kaksikymmentä vuotta. Hän on kahden kouluikäisen lapsen isä ja yhden isäpuoli. Paalasmaa on asiantuntijana Yle Areenassa julkaistussa seitsemän osaisessa Kasvatusviisautta kiireisille -podcast-sarjassa. Paalasmaan aiempia teoksia ovat muun muassa Aktivoi oppilaasi (2014), Maailman parhaat kasvatusajatukset (2016), Steinerkoulun ABC (2019) sekä Kasvatusviisautta kiireisille (2021).

