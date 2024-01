Paula Kilpinen nimitetty Henley Business School Finlandin toimitusjohtajaksi: Suomessa vielä paljon potentiaalia johtamisen kehittämiseen

Henley Business School on osa Readingin yliopistoa. Se on tarjonnut liikkeenjohdon koulutuspalveluita Suomessa vuodesta 1986. Se palveluihin kuuluvat Executive MBA -ohjelmat, johtamis- ja valmennusohjelmia sekä yrityskohtaisia ratkaisuja. Henley Business School on kolmois-akkreditoitu ja sijoittuu 20 parhaan joukkoon liikkeenjohdon koulutuksessa maailmanlaajuisesti ja 40 parhaan joukkoon Executive MBA -ohjelmissa (Financial Times Ranking 2023). Samalla se sijoittuu Suomen johtavaksi liikkeenjohdon koulutusten tarjoajaksi.