Nokian sosiaali- ja terveysaseman hammashoitolan kokeilussa tähdätään hoitojaksojen lyhentämiseen ja nopeampaan hoitoon pääsyyn

– Kansallisesti jo laajassa käytössä olevalla "Kerralla enemmän" -mallilla on tarkoitus parantaa hoidon saatavuutta, nopeuttaa hoitoon pääsyä ja lyhentää hoitojaksojen kestoa suun terveydenhoidossa, kertoo suun perushoidon vastuualuejohtaja Tanja Ketola-Kinnula Pirkanmaan hyvinvointialueelta.

– Myös asiakkaiden näkökulmasta hoitokertojen väheneminen on positiivista, ja yksittäisellä käynnillä ammattilaisten aika tulee käytettyä tehokkaasti.

Uuden mallin käyttöönoton takia ajanvarausjärjestelmän rakennetta uusitaan, jolloin kiireettömän hoidon aikoja ei pystytä alkuvuodesta antamaan. Yhteydenottoihin vastataan ja ajat annetaan, kun järjestelmä on taas käytettävissä.

Yhdella kerralla monta toimepidettä

Kerralla enemmän -mallissa asiakkaalle varataan alustava vastaanottoaika, jota voidaan tarkentaa tekstiviestillä puoli tuntia ennen varattua aikaa. Vastaanottoajan kesto riippuu siitä, millaisia toimenpiteitä asiakas tarvitsee. Samalla käynnillä asiakas voi saada esimerkiksi hammaslääkärin ja suuhygienistin hoitoa. Asiakkaan kanssa sovitaan aina, mitä kaikkea yhdellä käyntikerralla tehdään. Joskus hoito voidaan saada valmiiksi jopa yhdellä käynnillä.

Tarvittaessa asiakkaalle varataan uusi aika. Kerralla enemmän -mallissa asiakas ei voi valita tietyn ammattilaisen vastaanottoa ja työntekijät saattavat vaihdella eri käyntikerroilla. Asiakasmaksu muodostuu sen mukaan, mitä toimenpiteitä yksittäisellä käyntikerralla tehdään. Yksittäisen käynnin lasku voi olla tavanomaista suurempi, mutta toisaalta käyntien ja perittävien käyntimaksujen määrä vähenee. Asiakkaat voivat tarvittaessa maksaa laskun useammassa erässä tai pyytää lisää maksuaikaa.



Uuden mallin rinnalla myös tavanomaisilla vastaanottokäynneillä hoidetaan edelleen joitakin asiakasryhmiä ja hoitokokonaisuuksia, esimerkiksi hammasproteesien työvaiheita.

Kokeilun rahoitus on saatu Sosiaali- ja terveysministeriön Hoppu 2 -hankkeesta. Pilottihanketta on valmisteltu syksyn ajan. Kokonaisuuteen sisältyvät sekä palvelumalli että siihen liittyvän toiminnanohjausmallin hankinta, jonka toimittajaksi on valittu Hygga Oy.