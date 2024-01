Edustajiston aktiivit pyysivät Mari Keturia JHL:n puheenjohtajaksi

Laaja joukko JHL:n edustajiston aktiiveja Päivi Rantasen, Timo Lautaniemen, Pasi Perkiön, Esko Syrjän, Eija Skytän, Sirpa Haaviston, Tuija Rahkalan, Kristina Ahlin, Outi Korvelan, Riitta Partasen, Päivi Huhtalan, Päivikki Laineen, Eva Nordströmin, Mika Heikkilän, Riitta Hienosen ja Kari Vienosen johdolla pyysi toiminnanjohtaja Mari Keturia JHL:n puheenjohtajaksi. Pyyntö esitettiin virallisesti perjantaina 5.1.2024. Aktiivit perustelivat valintaansa Keturin vahvalla edunvalvontakokemuksella, neuvottelutaidoilla sekä näkemyksellisellä otteella työelämän kehittämisessä.

– Mari Keturi on oikea valinta liiton seuraavaksi puheenjohtajaksi. Keturi on edunvalvonta-asioiden ammattilainen ja kokenut neuvottelija. Hän tuntee JHL:n sopimussektorit ja osaa rakentaa JHL:lle sellaisia sopimuksia, joilla pärjätään tulevaisuuden työelämässä. Hänellä on kykyä nähdä toiminnan muutostarpeet ja osaaminen johtaa tarvittavat muutokset maaliin saakka, aktiivit perustelivat.

Aktiivit kuvasivat Keturia myös arvostetuksi ja pidetyksi henkilöstöjohtajaksi, joka on positiivinen, energinen sekä asioista ja ihmisistä innostuva helposti lähestyttävä tyyppi.

Keturi on kiitollinen lukuisista yhteydenotoista ja laajasta luottamuksesta, jota hänelle on osoitettu. Aktiivien pyyntöön hän vastasi myöntävästi.

– Olisi huikeaa olla mukana JHL-joukkueessa rakentamassa parasta työelämää, toimeentuloa ja edunvalvontaa kaikille nykyisille ja tuleville jäsenille, Keturi sanoo.

– JHL ja koko ay-liike ovat isojen muutosvoimien kohteena. Rakenteita ravistellaan rajusti ja työntekeminen muovautuu uudenlaiseen muottiin. JHL on merkittävä liitto yhteiskunnallisesti ja neuvottelupöydissä. Isona ja vahvana edunvalvojana on kyettävä vastaamaan muutokseen, uudistumaan sekä ottamaan aktiivinen rooli suunnannäyttäjänä. Uskon vahvasti, että JHL:n strategian visio vaikuttavimmasta, välittävimmästä ja vahvimmasta ammattiliitosta toteutuu, kun tehdään yhdessä töitä hyvällä meiningillä JHL:n menestymisen eteen, Keturi luotaa liiton tilannetta ja tulevaisuutta.

JHL:n puheenjohtajan valitsee 8. helmikuuta kokoontuva edustajisto ylimääräisessä kokouksessaan Helsingissä. Puheenjohtaja valitaan jäljellä olevaksi edustajistokaudeksi, kesään 2027 saakka. Edustajisto on liiton ylin päättävä elin.

Keturi toimii parhaillaan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n toiminnanjohtajana. Hän on aiemmin ollut JHL:n palveluksessa lähes 14 vuotta niin julkisen kuin yksityisen sektorin sopimusedunvalvonnassa, joista reilut kuusi vuotta esihenkilötehtävissä ja JHL:n johtoryhmän jäsenenä. Ay-uran hän on aloittanut juristin tehtävissä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superissa 2006.



Lisätietoja:

Mari Keturi, p. 050 461 9315

Lisää Mari Keturin kuvia on ladattavissa JUKOn kuvapankissa.