Neljä uutta osaajaa liittyy Podme Suomen tiimiin

Podme Suomen tiimi on vahvistunut neljällä uudella työntekijällä. Uusia osaajia on saatu syksyn ja talven aikana sekä sisältö- että markkinointitiimiin.

Äänen ammattilainen Lauri Marjamaa vie kuulijat elämykselliseen maailmaan

Lauri Marjamaa aloitti työtehtävänsä Podmen tuottaja-editorina (Producer Editor) 2.10.2023. Marjamaa tulee podcast-alalle elokuvien maailmasta, tehosteiden ja herkkien yksityiskohtien luovasta kehdosta.

– Lauri on äänen ja musiikin huippukondiittori. Lauri leipoo tyhjästä elämyksellisen maailman ja vie kuulijat hetkessä tunnelmasta toiseen. Hän on lyhyessä ajassa tehnyt erityisosaamisellaan suuren vaikutuksen meihin kaikkiin, Podme Suomen sisältöjohtaja Ninja Huhtamäki sanoo.

Lauri Marjamaa vahvistaa Podmen tuottaja-editorien joukkoa.

Monitaituri Jukka Päivisestä Podmen video- ja valokuvaaja

Podme panostaa jatkossa entistäkin vahvemmin in-house-markkinointiin. Luova markkinointitiimi sai syksyllä puuttuvan palasen, kun tiimiin hankittiin luova video- ja valokuvaaja (Creative Video & Photographer). Tehtävässä aloitti lokakuun alussa Jukka Päivinen.



Päivinen siirtyi Podmelle viestintätoimisto Kaimanalta, jossa hän työskenteli graafisena suunnittelijana.



– Video- ja valokuvaajana täytyy olla tietynlainen monitaituri, ja siksi on onnemme, että saimme Jukan osaksi tiimiä. Kuvaamisen lisäksi “JP:n” ehdotonta ydinosaamista on liikkuva grafiikka, ja siksi hän onkin erinomainen työpari Designerillemme Riku Aroselle, Podme Suomen markkinointijohtaja Ville Väärni toteaa.

Video- ja valokuvaajana Podmella aloittanut Jukka "JP" Päivinen taitaa myös liikegrafiikan.

Mirka Vesala ja Kim Wirtanen muodostavat täysin uuden Podme Originals -yksikön

Tammikuun avausviikolla Podmella aloittaneet Mirka Vesala ja Kim Wirtanen ovat molemmat kokeneita tekijöitä, jotka muodostavat kokonaan uuden Podme Originals -yksikön Suomessa vahvistaen jatkossa koko Podmen sisältötiimiä.

Audiovisuaalinen ala on Vesalalle tuttua, sillä hän on työskennellyt aiemmin Storytelillä muun muassa tuottajana ja kustannuspäällikkönä. Kustannuspäällikkönä hän vastasi Storytelin in-house-kustantamisesta Suomessa. Viime vuosina Reimalla, maailman johtavalla toiminnallisten lastenvaatteiden merkillä vastuullisuusasiantuntijana toiminut Vesala aloittaa Head of Podme Originals -tehtävässä.

Muun muassa Storytelillä työskennellyt Mirka Vesala aloittaa Head of Podme Originals -tehtävässä.

Podme Originals -yksikön vastaavaksi äänituottajaksi (Executive Sound Producer) nimetty Kim Wirtanen ehti toimia pitkään äänituottajana Bauer Medialla. Wirtanen on vaikuttanut useilla eri radioasemilla, kuten Radio Novalla, jossa hänen päävastuunaan olivat mm. kaupalliset tuotannot. Wirtasen äänisuunnittelu- ja audiotuotantotyöt ovat moninkertaisesti palkittuja alan kilpailuissa.



Wirtasella on kokemusta myös podcasteista. Hän on muun muassa vastannut äänituotannosta suositussa Lasten sadut -podcastissa.

Palkituista äänisuunnittelu- ja audiotuotantotöistään tunnettu Kim Wirtanen aloittaa Podmella vastaavana äänituottajana.

– Panostus omiin Original-tuotantoihimme on nyt keskeinen osa sisältöstrategiaamme ja siksi Mirkan ja Kimin tuoma osaaminen ja kokemus vahvistaa tiimiämme täsmälleen oikeaan aikaan. Podmen Original-podcastien suuret kuuntelijamäärät kertovat siitä, että Original-podcastit ovat vetovoimaisia, ja sisällön sekä tuotannon korkeaa laatua arvostetaan, Huhtamäki kertoo.



– On hienoa suunnata uuteen vuoteen entistäkin monipuolisemmalla tiimillä. Lauri, Jukka, Mirka ja Kim auttavat meitä panostamaan sisältöömme ja sen esilletuomiseen entistä vahvemmin. Olemme kulkeneet pitkän matkan siitä, kun lanseerasimme Podmen Suomessa reilut kaksi vuotta sitten. Kolmen henkilön joukko on kasvanut lukumäärältään jo 17:ään, mistä olemme todella onnellisia. Kaikki työntekijämme ovat innostuneita, ammattitaitoisia ja ennen kaikkea ihania ihmisiä, Podme Suomen maajohtaja Henna Helske puolestaan iloitsee.