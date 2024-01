Pureva pakkanen sai aikaan Prismassa jopa +60 prosentin myyntipiikkejä useissa tuotteissa – ”Talvi yllätti autoilijat”

Prisman myyntidatassa näkyy melko selvästi, että kovin moni suomalainen ei ollut etukäteen valmistautunut koviin pakkasiin. Esimerkiksi 40 asteen pakkasta kestävien lasinpesunesteiden ja tiivisteiden myynnit kaksikertaistuivat viime viikolla. Samoin lumiharjojen myynti nousi 40 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.

”Myös dieselin jäätymisenestoa on myyty yli kuusinkertaisesti viime vuoteen verrattuna. Samoin jäähdytysnesteiden myynti tuplaantui, ja akkuja on mennyt kahdeksankertaisesti enemmän. Voisi sanoa, että talvi jälleen kerran yllätti autoilijat, sillä onhan tämä melko poikkeuksellista”, Prisman autotuotteista vastaava myyntipäällikkö Marko Väänänen toteaa.

Myyntipiikkejä on nähty autotuotteiden lisäksi muuallakin Prismassa. Esimerkiksi tammikuun ensimmäisinä päivinä ilmankostuttimien myyntimäärä kolminkertaistui viime vuoteen verrattuna.

”Pakkaset ovat nyt niin kovia, että ihmiset hakevat kuivuvaan ihoonsa helpotusta rasvojen lisäksi ilmankostuttimista”, Prisman kodintekniikan myyntipäällikkö Petrus Lesonen analysoi.

Poikkeuksellinen myynti talviurheilussa – pilkkihaalarit lentävät hyllystä

Poikkeuksellisia prosentteja on nähty myös Prisman talviurheiluvälineiden myynnissä, sillä niiden myynti on kasvanut uudenvuodenaaton jälkeen peräti 60 prosenttia verrattuna viime vuoden samaan aikaan. Esimerkiksi ahkioita ja liukureita on myyty 76 prosenttia, suksia 58 prosenttia sekä hiihtosauvoja ja -tarvikkeita 26 prosenttia enemmän verrattuna vuodentakaiseen.

”On ilahduttavaa huomata, että vaikka pakkanen on rajuakin, niin kyllä suomalaiset silti haluavat ulkoilla. Näin kovaa myyntiä ei ole hetkeen tällä osastolla nähty, joten kunnon talvesta halutaan kyllä ottaa ilo irti”, Prisma urheilutarvikkeiden ja jalkineiden myyntipäällikkö Anu Keskinen toteaa.

Keskisen mukaan myyntidatasta näkyy myös, että suomalaisten pukeutumisessa näin kovaan pakkaseen ei ehkä ole kovin hyvin varauduttu. Esimerkiksi pitkien alusvaatteiden ja kerrastojen myynti on kasvanut nopeasti 70 prosenttia. Samoin toppavaatteissa on 90 prosentin kasvua ja erityisesti toppahousujen myynti on kaksinkertaistunut.

”Näiden lisäksi pilkki- ja lämpöhaalareita on myyty muutaman viime päivän aikana 5,5-kertainen määrä verrattuna vuodentakaiseen. Samoin lämpösaappaita on myyty 2,5-kertainen määrä. Mielenkiintoista on myös se, että erilaisten muun muassa kalastuksessa käytettävien lämpösormikkaiden ja -rukkasten myynti kasvoi 61 prosenttia samalla vertailujaksolla.”

”Myös lämpimämpiä kenkiä selvästi kaivataan, sillä viimeisen parin päivän aikana lasten lämpimien talvisaappaiden myynti liki kolminkertaistui ja naisten liki tuplaantui. Miesten lämpimien talvisaappaiden myynti puolestaan kasvoi 43 prosenttia”, Keskinen jatkaa.