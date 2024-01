Huomenna sähkönkäyttäjiltä tarvitaan malttia

Pitkään kestänyt pakkasjakso on nostanut Suomessa sähkön kulutusta poikkeuksellisella tavalla. Tämä on johtanut niukkuuteen sähkömarkkinoilla, mikä näkyy epätavallisen korkeana hintana 5.1.2024. Vuorokauden keskihinta on 890 euroa megawattitunnilta. Korkeimmillaan hinta klo 19 ja 20 välillä, lähes 1 900 euroa/MWh.