Järvenpään Myllytie 14 on ensimmäinen kiinteistö, jolla on mahdollisuus saavuttaa täydet viisi tähteä Rakennustiedon ympäristöluokituksessa

Rakennustiedon ympäristöluokituksella johdetaan ja arvioidaan rakennusten ympäristövaikutuksia Suomessa. Ympäristöluokituksen kriteeristö kattaa mm. energiatehokkuuden, materiaalien kestävyyden, kosteudenhallinnan, sisäilman laadun ja vedenkulutuksen. Viiden tähden luokituksen mahdollistava pistemäärä suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa on vahva merkki hankkeen osapuolien sitoutumisesta kestävän kehityksen periaatteisiin.

Viiden tähden luokitus edellyttää suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa suunniteltujen energiatehokkuuden ja sisäilmaston laatutavoitteiden todentamista ulkopuolisen auditoijan toimesta yhden tai kahden vuoden kuluttua rakennuksen käyttöönotosta. Lopullisen luokituksen Järvenpään Myllytie 14 tulee saamaan vuonna 2025. Sekä COfLOW että Y-Säätiö ovat sitoutuneet varmistamaan, että hanke säilyttää viiden tähden tason myös käyttövaiheessa.



Talo taiteen ammattilaisille

Järvenpään Myllytie 14 on Y-Säätiön M2-Kotien kerrostalo, joka valmistui syksyllä 2023 Pöytäalhon alueelle. Talossa on 50 erikokoista vuokra-asuntoa, ja se on suunniteltu palvelemaan taiteen ammattilaisia. Talon ylimmässä kerroksessa on neljä ateljeeasuntoa, joissa huonekorkeus on jopa viisi metriä, mikä mahdollistaa tilavan parviratkaisun. Lisäksi talon asukkaat voivat varata kerhohuoneen lyhytaikaiseksi työtilaksi taiteen tekemiseen.

M2-Kodit on osa Y-Säätiö-konsernia ja tarjoaa ARA-rahoitteisia vuokra-asuntoja. Näiden asuntojen asukasvalinnoissa on tulorajat. Järvenpään Myllytie 14:ssa kolmekymmentä asuntoa on varattu M2-Kotien asukkaille ja kaksikymmentä taiteilijoille.



Kohti kestävämpää ja vihreämpää asumista

Hanke on myös edelläkävijä virtaavan betonirakentamisen alalla, mikä mahdollistaa poikkeuksellisen tehokkaan rakennusprosessin. COfLOW:n kehittämä ASSI©-asuntoallianssimalli yhdessä virtaavan betonirakentamisen konseptin kanssa lyhentää merkittävästi rakennusprosessin läpimenoaikaa.

Järvenpään taiteilijatalossa hyödynnetään muun muassa maalämpöä sekä aurinkopaneeleita. Näin varmistetaan energiatehokas asuminen, mikä on osa Y-Säätiön tavoitetta kaikissa uudiskohteissaan.

Järvenpään Myllytien kiinteistö ei ainoastaan aseta uutta standardia ympäristötietoiselle rakentamiselle Suomessa, vaan on myös merkittävä askel kohti kestävämpää ja vihreämpää rakennettua ympäristöä tulevaisuudessa. COfLOW Oy:n ja Y-Säätiön yhteistyö tässä hankkeessa osoittaa, kuinka sitoutuminen kestävyyteen voi johtaa korkeatasoiseen ja kohtuuhintaiseen lopputulokseen rakennusalalla.

Lisätietoa:



Y-Säätiö, rakennuttamisjohtaja Pekka Kampman, pekka.kampman@ysaatio.fi, p. 020 7020 211

COfLOW Oy, toimitusjohtaja, perustajaosakas Jari Lehtinen, jari@coflow.fi, p. 040 0430 555



Y-Säätiö on Suomen suurin valtakunnallisesti toimiva voittoa tavoittelematon vuokranantaja

ja asunnottomuustyön asiantuntija. Y-Säätiö edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta tarjoamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. M2-Kodit on Y-Säätiö-konsernin omistama kohtuuhintaiseen ARA-vuokra-asumiseen keskittynyt yhtiö. ysaatio.fi



COfLOW on innovatiivinen rakennusalan yritys, joka keskittyy kestävän kehityksen edistämiseen ja rakennusprosessien tehostamiseen. Yritys on tunnettu ASSI©-asuntoallianssimallistaan ja virtaavan betonirakentamisen konseptista, jotka mahdollistavat nopeammat ja ympäristöystävällisemmät rakennusprojektit. COfLOW:n lähestymistapa yhdistää kestävät rakennusmenetelmät, kuten maalämmön ja aurinkopaneelit, energiatehokkuuteen, mikä heijastaa heidän sitoutumistaan ympäristövastuuseen ja innovaatioon rakennusalalla.