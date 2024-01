Tampereen yliopiston englanninkielisiin maisteriohjelmiin yli 14 000 hakemusta

Keskiviikkona 3.1. päättyneessä haussa oli mahdollista hakea opiskelemaan Tampereen yliopistoon englanninkieliseen maisterin, diplomi-insinöörin tai arkkitehdin koulutukseen 36 eri hakukohteessa.

Hakemuksia jätettiin yhteensä 14 515. Yliopiston suosituimmat hakukohteet olivat Computing Sciences and Electrical Engineering ohjelman opintosuunnat Data Science (1 363 hakemusta) ja Software, Web & Cloud (1 063 hakemusta), Sustainable Business Management, Leadership for Change (939 hakemusta) ja Business and Technology (844 hakemusta). Hakijoiden oli mahdollista hakea kolmeen (3) eri hakukohteeseen.

Myös yksittäisten hakijoiden määrä kasvoi. Kasvua edellisen vuoden hakijamäärään oli 38 prosenttia. Yksittäisiä hakijoita oli yhteensä 7 296, ja he edustavat yli sataa eri kansalaisuutta. Suomalaisia hakijoita oli 172. EU/ETA-alueen ulkopuolelta hakijoista oli 95 prosenttia, yhteensä 6 942 hakijaa.

Tampereen yliopiston koulutuksen vararehtori Marja Sutela on tyytyväinen hakijoiden määrän kasvuun.

– Viime vuonna hakijamäärien kasvu oli poikkeuksellisen suuri ja tänä vuonna kasvu jatkui edelleen. On ilahduttavaa, että kasvua on tasaisesti kaikissa hakukohteissamme, mikä on osoitus siitä, että monipuolinen englanninkielinen koulutustarjontamme nähdään vetovoimaisena. Kiitos kaikille hakijoille!

Hakuaika englanninkielisiin alempiin korkeakoulututkintoihin päättyy 17.1.