Ikääntyville oma treenikirja – näin varttunut voi ylläpitää toimintakykyään

Ikäihmisten ikioma treenikirja muistuttaa, että vaikka ikääntyessä ihminen tekee asioita hitaammassa tahdissa, taidot toimia ovat tallella. Kirja antaa ohjeita myös läheisille, miten tukea ikääntyvän toimintakykyä.

”Rinnallakulkijan kannattaa antaa ikääntyvälle aikaa, eikä tehdä asioita hänen puolestaan, sillä vääränlainen hyväntahtoinen avuliaisuus voi rapauttaa taitoja ja vähentää elämän mielekkyyttä”, sanoo Ulla Broms.

Kirja sisältää tutkittua tietoa kehon, mielen, muistin ja liikunnan yhteispelistä. Kirja havainnollistaa, miten aivoterveys ja toimintakyky ovat suorassa yhteydessä toisiinsa ja kuinka liike huoltaa aivoja.

Monipuolisia harjoitteita kotoa löytyvillä esineillä

Treeniä varttuneelle keholle ja mielelle sisältää liikesarjoihin perustuvia ja piirroskuvin havainnollistettuja harjoitteita, jotka tukevat kehon ja mielen hyvinvointia. Harjoitteiden avulla myös monet kognitiiviset taidot kuten tarkkaavaisuus, keskittymiskyky ja muisti saavat treeniä.

”Elimistön virkeyden ylläpitämisen kannalta on hyvä haastaa itseään, vaihtaa aika ajoin liikkeitä ja tehdä tutut askareet normaalista rutiinista poiketen”, sanoo Kristina Laaksonen.

Kirjan harjoitteita tehdään oman kehon avulla tai kotoa löytyvillä esineillä.

”Ihmisen arkiympäristö on oikea treenien aarreaitta. Kirja havainnollistaa, miten esimerkiksi ruoanlaitto on tästä oiva esimerkki”, sanoo Kiti Müller.

Kirjaan on haastateltu myös useita ikäihmisiä, jotka kertovat, miten he ylläpitävät omaa toimintakykyään.

Kirjoittajista

Kiti Müller on Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston dosentti. Hän on tutkinut eri-ikäisten ihmisten aivojen ja kehon toimintakykyä. Kristina Laaksonen on lääketieteen tohtori. Hän on tutkinut aivojen toipumista aivoinfarkteista sekä perehtynyt liikunnan merkitykseen aivojen toimintakyvylle. Ulla Broms on fysioterapeutti ja kansanterveystieteestä väitellyt filosofian tohtori. Hän on vantaalaisen, 300 ikäihmisen hyvän elämän yhteisön Foibekartanon toimitusjohtaja. Kaikilla kirjoittajilla on myös käytännön kokemusta potilastyöstä.

Kutsu julkistustilaisuuteen

Median edustajat ovat tervetulleita kirjan julkistamistilaisuuteen, joka pidetään keskiviikkona 17.1. klo 16 alkaen Foibekartanossa (Sairaalakatu 7, 01400 Vantaa). Paikalla tilaisuudessa ovat juhlayleisön lisäksi kirjan kirjoittajat sekä ikäihmiset Hilkka Karvinen, Tellervo Aarrevaara ja Seppo Aumanen, joita media voi halutessaan paikan päällä haastatella aiheesta.

Osallistumisesta pyydetään ilmoittamaan 14.1. mennessä foibe@foibekartano.fi tai 09 851 851 (arkisin klo 13–15).

Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet

Viestintäpäällikkö Minttu Nikkilä, minttu@bazarkustannus.fi, 040 736 1313