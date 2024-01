re:mount ostaa Uudenmaan Rakentaja-Talon ja vahvistaa jalansijaansa julkishallinnon kumppanina

Vuonna 2016 perustettu Uudenmaan Rakentaja-Talo on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Yhtiön liikevaihto nousi elokuussa 2023 päättyneellä tilikaudella 13,7 miljoonaan euroon. Yhtiö on monipuolinen korjausrakentaja, joka on saneerannut sekä toimitiloja että asuinrakennuksia niin julkishallinnolle, yritysasiakkaille kuin taloyhtiöillekin. Sillä on vahva tilauskanta, joka koostuu pääasiassa julkishallinnon toimitilasaneerauksista.

Toimitusjohtaja Marko Heiskanen ja työpäällikkö Arto Tuominen vastaavat jatkossakin Uudenmaan Rakentaja-Talon liiketoiminnan johtamisesta. He liittyvät kaupan myötä re:mountin osakkaiksi. Sijoittajaosakkaina toimineet Pekka Järvinen, Kari Kettunen ja Ari Jokelainen tulevat niin ikään re:mountin osakkaiksi.

– Tämä yrityskauppa on meille tärkeä askel, jolla pääsemme palvelemaan laajemmin julkisen sektorin kiinteistöammattilaisia. Uudenmaan Rakentaja-Talo on meille oikeantyyppinen yritys. Sen kannattava liiketoiminta perustuu vahvaan osaamiseen ja projektinjohtokyvykkyyteen, joilla asiakkaiden luottamus ansaitaan projekti kerrallaan, re:mount-konsernin toimitusjohtaja Iisakki Koski toteaa.

Kokeneiden ja monipuolisten osaajien yritys

Marko Heiskanen nimitettiin Uudenmaan Rakentaja-Talon toimitusjohtajaksi vuonna 2016. Yli 30 vuotta korjausrakentamisen parissa työskennellyt Heiskanen on koonnut ympärilleen sitoutuneiden avainhenkilöiden ja yhteistyökumppanien ryhmän.

– Tunnemme toisemme pitkältä ajalta, joten yhteistyö on tehokasta. Periaatteemme on olla yrityksenä luotettava ja vastuullinen tekijä. Tämä koskee sekä projekteja asiakkaille että omaa toimintamme henkilöstön ja kumppanien suuntaan, Heiskanen kertoo.

Uudenmaan Rakentaja-Talo on tunnettu asuintalojen peruskorjauksista sekä linjasaneerausurakoista. Viime vuosina yrityksen kasvun myötä urakointi on painottunut vaativiin julkisiin korjaushankkeisiin. Näitä edustavat muun muassa käynnissä olevat Katarinaskolanin peruskorjaus Karjaalla sekä Vihdissä sijaitsevan koulukodin johtorakennuksen peruskorjaus.

– Julkishallinnolle tehtävät korjausurakat ovat useimmiten laajoja ja teknisiä peruskorjausprojekteja, joissa ammattitaitomme ja tekninen osaamisemme pääsevät oikeuksiinsa ja tuottavat tilaajille lisäarvoa. Erikoiskohteissa vahvat referenssit ja luotettavuus ovat arvokasta valuuttaa, Heiskanen toteaa.

– Monipuolisuus näkyy myös erilaisten urakkamuotoja osaamisessa. Teemme töitä joko projektinjohtourakkana, kokonaishintaurakkana, laskutyöurakkana ja KVR-mallilla. Keskustelemme mielellään sopivimmasta urakkamuodosta tarjousvaiheessa, Heiskanen sanoo.

Yrityskaupan toteutuminen vaatii KKV:n hyväksynnän.