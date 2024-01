Martta Wendelinin poikkeuksellinen elämä kulkee Akseli Gallen-Kallelan jalanjäljissä – Kirja julki 17.1.

Suomalaisten rakastama kuvittaja ja taidemaalari Martta Wendelin (1893–1986) muistetaan joulua, kotia ja maalaiselämää kuvaavista postikorteista sekä Kotilieden kansikuvista. Uudet lähdeaineistot, kuten kirjeenvaihto lapsuusystävän kanssa, luovat kirjassa kokonaisvaltaisen kuvan rakastetun taiteilijan poikkeuksellisesta elämästä.

Martta Wendelin opiskeli Eero Järnefeltin ohjauksessa ja aloitti uransa vuonna 1919 WSOY:n kansikuvittajana. Uransa alkuvaiheessa hän työskenteli Akseli Gallen-Kallelan alaisuudessa. Gallen-Kallela kannusti Wendeliniä jatkamaan myös maalaamista. Syksyn 1937 Wendelin asui Lottaopiston täysihoitolassa Tuusulassa. Seuraavana keväänä hän muutti pysyvästi uudelle kotipaikkakunnalleen Tuusulaan. Wendelinin tunnetuimmat maalaukset kuvaavat Italian matkan 1927 aiheita sekä Karjalan matkojen maisemia ja ihmisiä 1930-luvulta.

Tammikuun puolivälissä julkaistava kirja antaa paitsi uutta tietoa Wendelinin elämästä, tuo hänen oman äänensä esille. Teos sisältää myös ennen julkaisemattomia valokuvia ja kuvia ensimmäisistä kuvituksista aina Tuusulan ajan maalauksiin.

Kirjoittaja Päivi Ahdeoja-Määttä (s. 1967), FM, on taidehistorioitsija ja Tuusulan Museon näyttelyamanuenssi. Hän on työskennellyt Martta Wendelinin taiteen parissa vuodesta 2002 ja on koonnut useita Martta Wendelinin taiteen näyttelyitä. Hän on kirjoittanut myös Wendelinin taiteesta artikkeleita eri julkaisuihin.

Päivi Ahdeoja-Määttä: Kultahiekkaa ihmisten poluille – Martta Wendelinin elämä (Docendo 2024), sidottu, 384 sivua.

