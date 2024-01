Asumisoikeusasuminen on edelleen selvästi edullisempaa kuin asunnon vuokraaminen – uusien asumisoikeusasuntojen tuotanto päättymässä

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran tuoreen asuntomarkkinakatsauksen mukaan asumisoikeusasuminen on edelleen selvästi edullisempaa kuin asunnon vuokraaminen vapailta vuokramarkkinoilta. Ero on suurin Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla. Uusien asumisoikeusasuntojen tuotanto on kuitenkin päättymässä Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti.