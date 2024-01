Kokoomuksen Lindberg: Hybridiuhkien torjunta vaatii selkeät kansalliset ja kansainväliset käytänteet

Kokoomuksen kansanedustaja ja vuoden alusta Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen ohjausryhmän puheenjohtajana aloittanut Jarmo Lindberg pitää tärkeänä, että Suomen isännöimän osaamiskeskuksen potentiaali hyödynnetään täysimääräisesti.

"Perinteinen sodankäynti ei ole kadonnut minnekään, mutta sen rinnalle ovat tulleet maailmanlaajuisen tiedonvälityksen ja tietoverkkojen mahdollistamat uudet, sotaa alempiasteiset monimuotoiset uhat. Sääntöperusteisen maailmanjärjestyksen kyseenalaistavat valtiot ovat valmiita käyttämään kaikkia keinoja vaikutusvaltansa maksimoimiseksi", Lindberg toteaa.

"Hybridiuhkien ja hybridivaikuttamisen torjunta vaativat laaja-alaista yhteistyötä. Nato on perustanut asian ympärille osaamiskeskuksia, samoin EU:lla on käytössään laaja työkalupakki. Näiden lisäksi tarvitaan kansallista varautumista. Hybridiuhat koskettavat usein yhteiskunnan eri kerroksia ja siksi Helsingissä sijaitsevan Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on tietoisuuden lisääminen", kirjoittaa Lindberg aihetta käsittelevässä blogissaan.

Venäjän hybridivaikuttaminen Suomea kohtaan on odotetusti lisääntynyt ja konkretisoitunut julkisuuteen näkyvillä tavoilla. Lindberg peräänkuuluttaakin kansainvälisen tiedonvaihdon ja osaamisen syventämistä.

"Osaamiskeskuksen kautta saamme tietoomme muiden maiden hyviä käytäntöjä. Tässäkin asiassa yhtenäisyys liittolaisten ja kumppaneiden kanssa on avainasemassa. On entistäkin tärkeämpää luoda yhteistyöllä käytänteet sellaisiinkin uhkiin vastaamiseksi, jotka eivät ylitä esimerkiksi artikla viiden toimeenpanon kynnystä", päättää Lindberg.