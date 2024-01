Prisma Lohjan uudistus alkaa tammikuussa 2024 – tavoitteena entistäkin paremmin palveleva, uuden konseptin moderni hypermarket

Lohjan keskustassa sijaitseva Prisma Lohja on palvellut asiakkaita vuodesta 2007 ja myymälää on uudistettu vuosien varrella pienimuotoisesti. Nyt edessä on kuitenkin suurempi, odotettu muutos, kun Prismassa aloitetaan reilut puoli vuotta kestävä remontti alkuvuodesta 2024.

–Käytännössä kaikki myymälässä tulee muuttumaan, kertoo SSO:n Prismojen johtaja Panu Kärjes hymyillen ja jatkaa: "Tavoitteena on moderni, uuden konseptin hypermarket, joka palvelee asiakkaitaan entistäkin paremmin, laajoin aukioloin ja monipuolisen valikoiman kera”.

Päivittäistavaraosasto laajenee noin 500 neliötä, ja lisätilaa myymälään otetaan pienentämällä varastotiloja ja siirtämällä noutopiste 3 kerrokseen. Makeisosasto, kauneus-ja hyvinvointi sekä lastenmaailma käyvät läpi konseptiuudistuksen, ja myös hedelmä- ja vihannesosaston ilmettä muutetaan aiempaa houkuttelevammaksi. Myymälään tulee myös uutena kuumajuomakonsepti, jonka myötä asiakas voi ostaa kupin kuumaa kahvia muiden ostoksien yhteydessä. Ruokatori ja maitokaappi vaihtavat paikkoja keskenään, jolloin Ruokatorin valikoima laajenee. Jatkossa Ruokatorilta saa tuoreen kalan lisäksi myös SSO:n uuden valmisruokakonseptin, Sinun Keittiön, valmistamia maittavia valmisruokia sekä mm. sushia.

Uudistuksen suunnittelussa on kuunneltu myös asiakkaiden toiveita, sillä suosittu Kerää ja Skannaa -palvelu pyritään myös lisäämään Lohjan palveluvalikoimaan. Kerää ja Skannaa -palvelussa asiakas itse skannaa ostoksensa käsiskannerilla ostosreissun edetessä ja lopuksi maksaa tuotteet kätevästi itsepalvelukassalla. Itsepalvelukassojen määrä nousee remontissa 10 kassaan, jolloin asiointi on entistä sujuvampaa. Pullonpalautuskoneiden uudistus on myös ollut asiakkaiden toivelistalla ja uusittavista koneista kaksi onkin niin sanottua ”suursyömäriä”, joihin voi kaataa suuremman määrän palautettavia tölkkejä ja muovipulloja kerralla.

Uudistuksilla saadaan aikaan huomattavia vähennyksiä energiankulutukseen

Remontin yhteydessä uudistetaan myös talotekniikkaa ja valaistusta sekä muutetaan kylmäkalusteet energiatehokkaammiksi ovellisiksi kalusteiksi. Näiden muutosten vaikutuksesta myymälän kokonaissähkönkäyttö putoaa jopa yhden kolmasosan aiempaan verrattuna. Lisäksi hukkalämmön talteenoton ja uusiokäytön myötä saadaan kaukolämmönkäyttö vähennettyä jopa puoleen nykyisestä.

”Uudistuksessa kaupan kylmälaitteet vaihdetaan uusiin, hiilidioksidilla toimiviin, mikä tarkoittaa merkittävää pienennystä hiilijalanjäljessämme. Remontin myötä haluamme tarjota asiakkaillemme ympäristöystävällisemmän ostosympäristön ja olla edelläkävijöitä vastuullisuudessa”, kertoo SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér.

Myymälä palvelee normaalisti remontin ajan, lukuun ottamatta muutamaa lyhyttä katkosta

Vaikka Prisman uudistus on suuri, palvelee myymälä kuitenkin asiakkaita ympäri vuorokauden lähes koko remontin ajan, muutamaa suunniteltua, lyhyttä katkosta lukuun ottamatta. ”Asiakkaat voivat huoletta tulla asioimaan entiseen tapaan, vaikka muutostyöt ovatkin käynnissä. Hyvällä tiedottamisella ja myymäläopasteilla varmistamme sen, että asiakkaiden asiointi on mahdollisimman sujuvaa myös remontin keskellä”, sanoo Kärjes lopuksi.

Uudistetun Prisman avajaisjuhlia päästään viettämään vuoden loppupuolella.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Tapio Finér p.040 5402 006 ja Prismojen johtaja Panu Kärjes p. 044 3205 606